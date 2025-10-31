'La Promesa', avance capítulo del lunes 3 noviembre: Beltrán traiciona a Leocadia y un hallazgo

Beltrán ha accedido a casarse con Ángela, pero ésta ha puesto una última condición a su madre para llevar a cabo su plan: pasar dos días a solas con Curro lejos de La Promesa. ¿Aceptará Leocadia la petición de su hija? Leocadia se muestra contrariada ante semejante propuesta.

El carácter de Adriano es cada vez peor y Martina se siente culpable de haberlo avivado hablándole de sus sentimientos hacia Catalina. Mientras, Enora les ha dado un regalo a las cocineras en agradecimiento por la defensa que han hecho por ella ante Toño y Manuel. Y Manuel ha recibido cartas de empresas interesadas en el diseño de su motor, que es todo un éxito.

Entretanto, Pía ha avisado a María Fernández de que Paca, la partera, va a pasar por Luján y se ofrece a acompañarla para llevar a cabo el aborto. Petra ha confesado a Samuel la amenaza de despido que le hizo Cristóbal y el sacerdote ha intentado mediar ante el mayordomo sin éxito.

En su caso, Cristóbal ha felicitado a Lope por sus recetas ilustradas pero Curro ha descubierto cómo una muy parecida a las de Lope es publicada en el periódico bajo la misteriosa firma de Madame Cocotte. ¿Qué está ocurriendo?

Avance de 'La Promesa' del capítulo 707 - Lunes 3 de noviembre

Ángela impone un ultimátum a su madre: o le deja hacer el viaje con Curro o no habrá boda con Beltrán. El recién llegado decide ser sincero con la que acabará siendo su esposa, revelándole que Leocadia le ofreció una suculenta dote. ¿Cómo reaccionará la joven? ¿Y Leocadia tras la traición del joven?

Lope y sus compañeros confirman que sus recetas y las del Madame Cocotte que aparecen en el periódico son casi idénticas. Este hallazgo pone en alerta. Toño intenta abordar el asunto de su relación con Enora, pero ella pone distancia… Jacobo se enfada con Martina por haber olvidado que tenía una cita con él, aunque Adriano intenta disculparla.

Por su parte, Petra está comprometida con demostrar su valía a Cristóbal, pero sigue renqueante. Samuel tiene que intervenir para echarle una mano. Y María Fernández se enfrenta a un gran riesgo, incluso de muerte, si quiere abortar.