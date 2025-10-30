'La Promesa', avance capítulo del viernes 31 de octubre: Una publicación misteriosa y la jugada de Ángela

El tiempo corre para Petra en La Promesa: Cristóbal le da un ultimátum de unos pocos días para demostrar su valía como ama de llaves o será despedida. Manuel, finalmente, decide darle una nueva oportunidad a Enora y la trae de vuelta al hangar para seguir trabajando. Toño, por su parte, le pide tiempo a la joven para recuperar la confianza.

Simona y Candela insisten a Lope en que debería publicar un libro con sus recetas ilustradas. María Fernández confiesa a Pía que ha tomado una decisión: quiere abortar. Ángela sigue esquivando a Lorenzo como puede y Curro decide tomar una drástica decisión para ayudar a la joven a continuar con el plan de su madre.

Avance de 'La Promesa' capítulo del viernes 31 de octubre

Beltrán accede a casarse con Ángela, pero ésta pondrá una última condición a su madre para llevar a cabo su plan: ¡pasar dos días a solas con Curro lejos de La Promesa! ¿Aceptará Leocadia la petición de su hija?

El humor de Adriano es cada vez peor y Martina se siente culpable de haberlo avivado hablándole de sus sentimientos hacia Catalina. Enora les da un regalo a las cocineras en agradecimiento por la defensa que han hecho por ella. Manuel recibe cartas de empresas interesadas en el diseño de su motor, ¡es todo un éxito!

Pía avisa a María Fernández de que Paca, la partera, va a pasar por Luján y se ofrece a acompañarla para llevar a cabo el aborto. Petra confiesa a Samuel la amenaza de despido que le hizo Cristóbal y el sacerdote intenta mediar ante el mayordomo sin éxito.

Cristóbal felicita a Lope por sus recetas ilustradas pero Curro descubre cómo una muy parecida a las de Lope es publicada en el periódico bajo la misteriosa firma de Madame Cocotte. ¿Qué está ocurriendo?