¿Quién es el invitado que acude hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este jueves 6 de noviembre?

Tras recibir por primera vez a Amaia Salamanca y David Verdaguer, 'La Revuelta' regresa este jueves con más sorpresas para despedir la semana por todo lo alto. El dúo de actores se reencontró con David Broncano después de años para presentar 'Siempre es invierno', la nueva película que protagonizan y que llegará a los cines este próximo viernes 7 de noviembre.

La visita de los intérpretes se tradujo en un 11.4% de share y 1.455.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 15.2% de share y 1.939.000 espectadores gracias a la visita de Sergio Dalma. Por otro lado, 'La isla de las tentaciones 9' anotó un 10% de cuota de pantalla y 1.280.000 seguidores en su tercera entrega de la temporada, que este miércoles tan solo ocupó la franja de access prime time.

Berto Romero, el invitado de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy jueves, 6 de noviembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' sentará en el sillón de entrevistado en esta ocasión a Juan del Val, que doblará su presencia en el espacio de Antena 3 más allá de la mesa de actualidad para presentar la novela con la que ha conseguido el Premio Planeta 2025, 'Vera, una historia de amor'. Por su parte, David Broncano se reencontrará con Berto Romero.

Tal y como anunció el presentador a principios de semana, el humorista será el encargado de cerrar la semana por todo lo alto, y lo hará para repasar todos los detalles de su espectáculo 'Lo nunca visto', con la que continúa recorriendo salas y teatros por todo el país. El cómico visitará así por segunda vez a Broncano, ya que fue uno de los primeros invitados durante su temporada de estreno en TVE.

Así, el invitado de David Broncano de este jueves ofrecerá un vistazo sobre este espectáculo cargado de música, magia, efectos especiales y risas aseguradas. Su nueva gira hará parada en el Gran Teatro Caixabank de Madrid desde el 14 de noviembre hasta el 8 de diciembre además de ofrecer pases en Pamplona del 8 al 10 de enero de 2026.