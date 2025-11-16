Por qué cambia de horario 'El Debate' de 'Gran Hermano 20' desde este domingo, 16 de noviembre en Telecinco

Los espectadores que este domingo sintonicen Telecinco para ver el segundo debate de 'Gran Hermano 20' se llevarán una sorpresa al ver como en su horario habitual la cadena de Mediaset emitirá un resumen de 'El debate de las tentaciones' con Sandra Barneda.

Así, tras el flojísimo dato con el que se estrenó 'GH 20: el debate' el pasado domingo y hasta el mínimo que marcó la gala del reality el pasado jueves con un preocupante 6,2% en su primer tramo y un 11,8% en el segundo, Telecinco ha decidido actuar y cambiar sus planes de programación.

De esta manera, Telecinco ofrecerá lo mejor de 'El Debate de las Tentaciones' con las cinco chicas en plató y "avances exclusivos" de lo que está por venir en la actual edición a partir de las 22:00 horas con Sandra Barneda tras su estreno en Mediaset Infinity el pasado viernes.

HOY, DOBLE DEBATE EN @telecincoes



🔥 (22:00h) Lo mejor de 'El debate de las tentaciones' con las cinco chicas en plató y avances exclusivos.



👁️ (23:00h) 'GH 20: El debate'. Tras el cierre del oasis, 3 de sus habitantes entrarán en la casa y 2 serán expulsados definitivamente. — Mediaset España (@mediasetcom) November 16, 2025

Una entrega que contará con las cinco chicas protagonistas en plató (Sandra, Claudia, Helena, Almudena y Nieves) para analizar todo lo sucedido hasta ahora en las villas. Además, se ofrecerá amplio material inédito, como la impactante reacción de Gilbert tras la infidelidad de su novia Claudia.

El programa, según indica el grupo audiovisual, también avanzará una nueva infidelidad en Villa Montaña, la llegada de Álvaro y Mayeli como nueva pareja en relevo de Nieves y Lorenzo y el primer minuto del séptimo capítulo de 'La isla de las tentaciones' que se emitirá el lunes 17 de noviembre.

'Gran hermano 20: el debate' se ve relegado en Telecinco

Por su parte, para ver el segundo debate de 'Gran hermano 20' con Ion Aramendi habrá que esperar a las 23:00 horas. En el programa se abrirá una votación exprés en la que la audiencia tendrá la última palabra: tres de sus habitantes entrarán en la casa oficial y dos serán expulsados definitivamente.

Además, el anuncio en la casa de la lista real de nominados, la resolución de la primera prueba semanal y la última hora de la convivencia completarán los contenidos de 'GH: El Debate', que busca con este cambio de programación reflotar sus preocupantes datos de audiencia.