Medidas rápidas en Telecinco por la debacle de 'Gran Hermano': Relega 'El Debate' y emite 'Tentaciones' como telonero

Telecinco maniobra a la desesperada, denotando así un cierto nerviosismo, ante el impresionante mínimo histórico de audiencia de la última gala de 'Gran Hermano 2' y después del mal arranque que obtuvo el primer debate con Ion Aramendi.

Por eso, este próximo domingo, 16 de noviembre, habrá un access prime time en la cadena en el que se emitirá lo mejor de 'El Debate de las Tentaciones' con las cinco chicas en plató y "avances exclusivos" de lo que está por venir en la actual edición.

A través de un comunicado, Mediaset ha informado de que, a partir de las 22:00 horas, su canal principal emitirá una selección de lo más destacado de la primera entrega del 'Debate de las Tentaciones' conducido por Sandra Barneda, que se estrena este viernes en primicia para los suscriptores de la plataforma Mediaset Infinity.

Una entrega que contará con las cinco chicas protagonistas en plató (Sandra, Claudia, Helena, Almudena y Nieves) para analizar todo lo sucedido hasta ahora en las villas. Además, se ofrecerá amplio material inédito, como la impactante reacción de Gilbert tras la infidelidad de su novia Claudia.

El programa, según indica el grupo audiovisual, también avanzará una nueva infidelidad en Villa Montaña, la llegada de Álvaro y Mayeli como nueva pareja en relevo de Nieves y Lorenzo y el primer minuto del séptimo capítulo de 'La isla de las tentaciones' que se emitirá el lunes 17 de noviembre.

Así, el debate de 'Gran Hermano', que acogerá el cierre del oasis y una doble expulsión definitiva, quedará relegado a las 23:00 horas. Con Ion Aramendi al frente, se abrirá una votación exprés en la que la audiencia tendrá la última palabra: tres de sus habitantes entrarán en la casa oficial y dos serán expulsados definitivamente.

Además, el anuncio en la casa de la lista real de nominados, la resolución de la primera prueba semanal y la última hora de la convivencia completarán los contenidos de 'GH: El Debate', que busca con este cambio de programación reflotar sus preocupantes datos de audiencia.