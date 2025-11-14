'Gran Hermano' cae a audiencias dramáticas en su gala principal (6,2% y 11,8%), nunca vistas en la historia del formato

Máxima preocupación por el futuro de 'Gran Hermano 20' en Telecinco tras una demoledora jornada de jueves para el formato en audiencias que no presagia nada bueno. Las cifras, que repasamos a continuación, son apabullantes.

La segunda gala principal con Jorge Javier Vázquez al frente se tornaba clave para vislumbrar a qué se atiene el reality tras un arranque de temporada muy complicado por decisiones y acomodamientos que el público ha penalizado. Y los datos han hablado de forma incontestable.

El programa, a pesar de contar con el reclamo de la expulsión (no definitiva), de una convivencia al rojo vivo y de las primeras nominaciones de la temporada, cayó a un alarmante 11,8% de cuota de pantalla y reunió a apenas 700 mil telespectadores.

Es decir, perdió cuatro puntazos con respecto al estreno de la semana pasada (15,8%) y casi 200 mil espectadores. Y lo que es peor: se trata de mínimo histórico absoluto para el veterano reality de encierro. Nunca antes 'Gran Hermano' había firmado resultados de audiencia tan sumamente bajos en su entrega troncal.

El resultado medio de la gala, sin fragmentación, es de un preocupante 8,9%

Pero ojo porque ese 11,8% es el dato obtenido por el tramo principal de la gala (23:12 a 01:53 horas) e inflado por su tardío final y por ofrecerse mayoritariamente en late night. En el access al prime time, de 21:47 a 23:12 horas, la emisión anotó un desastroso 6,2% de cuota y menos de 800 mil seguidores. Así, el promedio de la gala, sin fragmentación, es de un 8,9% y 739.000.

Son cifras -insistimos- nunca vistas en la historia del formato que le llevaron a perder el liderazgo frente a 'Futuro imperfecto' de Andreu Buenafuente, su más potente rival. En estricta competencia, el espacio de La 1 obtuvo un 12,4% y 930.000 espectadores mientras 'Gran Hermano' registraba un 11,1% y 827.000.

Y para rematar un día aciago para 'GH', no hay que ignorar el resultado de la última entrega de una tira diaria ya cancelada que ni siquiera ha completado la semana por sus calamitosas audiencias. La emisión de este jueves, con Nagore Robles al mando, se quedó en un pírrico 5,3% de share y poco más de 550.000 telespectadores pese a ser un 'previo' a la gala principal del programa.

Todo esto, unido a su mal daytime, con la mayoría de sus ofertas ancladas entre el 7% y el 9%, provocó que Telecinco se desplomara a un 8,4% de cuota media de pantalla en el cómputo global del día. En resumen, la crisis de la cadena de Mediaset no hace más que agudizarse.