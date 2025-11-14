'Gran Hermano 20' da un vuelco a su futuro y anuncia una doble expulsión definitiva este domingo

La segunda gala de 'Gran Hermano 20' ha estado cargada de giros y mucha tensión. El primer momento clímax de la noche se ha vivido con la expulsión de Aroa en un duelo final con Patricia.

Su eliminación ha sido dramática para una buena parte del público del reality al ser una de las grandes protagonistas de los primeros días de edición. Sin embargo, tras conocerse el veredicto, Jorge Javier Vázquez ha dado una buena noticia: su expulsión no era definitiva.

Aroa poseía una segunda oportunidad para continuar en 'Gran Hermano'. Después de pasar fugazmente por plató, la joven, emocionada con este giro de los acontecimientos, ha regresado a Tres Cantos. Pero su vuelta, eso sí, no le garantiza una plaza directa en el concurso.

Para empezar, Aroa pasa a formar parte del grupo de habitantes del Oasis (Rocío, Cristian, Sofía y Noah). Pero el tiempo de esta estancia toca a su final. Con la malagueña son cinco integrantes y solo tres tienen la posibilidad de mudarse por fin a la majestuosa casa oficial. Por lo tanto, dos miembros deben ser expulsados de forma ya sí definitiva.

Pues bien, esa doble eliminación entre Aroa, Rocío, Cristian, Sofía y Noah, que aprieta el acelerador de la edición, se producirá este próximo domingo, 16 de noviembre, en el transcurso del debate dominical conducido por Ion Aramendi.

Los tres elegidos para ingresar con el resto de inquilinos con la condición de concursante de pleno derecho y los dos fulminados irrevocablemente correrán a cargo de la audiencia en una votación express que se abrirá en la app de Mediaset Infinity.