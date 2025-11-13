'Gran Hermano 20' anuncia la expulsión de Aroa, protagonista de la edición, pero queda 'anulada' por un giro sorpresa

'Gran Hermano 20' ha celebrado este jueves, 13 de noviembre, su primera expulsión, culminando así unas nominaciones muy diferentes. Por primera vez, en el estreno de la pasada semana, todos los concursantes pasaron a estar en riesgo de eliminación a excepción de Edurne e Íñigo, que se convirtieron en inmunes.

A partir de ahí, todos los habitantes de la casa oficial de 'GH' quedaron expuestos en la palestra. El domingo, durante el primer debate dominical con Ion Aramendi al frente, la organización llevó a cabo una salvación múltiple. A través de varias dinámicas, Jonay, Joon, Almudena, José Manuel, Diego, Aquilino, Desirée y Belén fueron liberados de la nominación. A continuación, los cuatro habitantes del Oasis (Rocío, Cristian, Sofía y Noah) consensuaron salvar a Mamadou.

Posteriormente, se abrió una votación oficial en la app de Mediaset Infinity para que la audiencia de 'Gran Hermano 20' decidiera la última salvación de la noche entre los concursantes restantes que continuaban en la picota. La elegida al reunir el menor número de votos para abandonar la casa fue Paula.

Con estos mimbres, la primera expulsión de la edición se debatía entre Aroa, Lorena, Patricia y Raúl. Entre esta lista precisamente se han encontrado dos de las concursantes que más han levantado la casa y que más han dinamizado la convivencia por sus encarnizados enfrentamientos: Aroa y Patricia.

Pues bien, de esos cuatro nominados, la primera salvada de la noche ha sido Lorena, que hasta ahora está pasando sin pena ni gloria por 'GH 20' y ha concitado poco voto en negativo (12,9%) por ese preciso motivo.

Después, ha seguido sus mismos pasos Raúl, también un concursante de un perfil más bajo que, con esta estrategia, se ha garantizado su continuidad en el reality, al menos una semana más.

Raúl se salva y vuelve a la casa. ¿Quién será la expulsada? 🔥



🔁 Aroa

❤️ Patricia#GHGala2 #GH13N pic.twitter.com/rPygDMHtkX — Gran Hermano (@ghoficial) November 13, 2025

La foto final ha quedado entre Aroa y Patricia, las dos grandes protagonistas del arranque de 'Gran Hermano 20'. Y tras un explosivo duelo que se ha vivido con intensidad, Jorge Javier Vázquez ha dado a conocer el veredicto final del público: "La audiencia de 'Gran Hermano' ha decidido que debe abandonar la casa... AROA". (Con casi un 50% de los votos).

La concursante, que se creía como una clara favorita, se ha quedado completamente en shock con la noticia y ha acabado rompiendo a llorar pese a intentar mantener el tipo: "Quiero pedir perdón a la gente que me dio la oportunidad y gracias por confiar en mí". La malagueña no ha podido ocultar su decepción por ser la primera en salir y su tristeza.

Sin embargo, acto seguido, Jorge Javier Vázquez ha anunciado el gran giro de la noche que tenía preparado la organización de 'Gran Hermano 20'. Aroa no ha sido expulsada definitivamente, ya que pasará al oasis y ahí podrá optar a una segunda oportunidad.

"No ha sido expulsada de forma definitiva, tendrá una segunda oportunidad. Va a entrar al Oasis, pero el tiempo del Oasis se acaba. Con Aroa serán cinco concursantes: tres irán a la casa y dos serán expulsados de forma definitiva", ha explicado el presentador. Una decisión que se va a conocer este mismo jueves según ha indicado.