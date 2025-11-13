Monumental bronca en 'Gran Hermano 20' con esta última hora entre Aroa y Patricia antes de la gala 2

Este jueves, Telecinco emitirá la segunda gala de 'Gran Hermano 20' en la que la cadena se juega el futuro del reality después de tener que cancelar su tira diaria desde este viernes tras su gran batacazo en audiencias. Una gala que llegará marcada por las continuas peleas entre sus concursantes.

Pero si hay dos concursantes que tienen una guerra abierta en la casa son Aroa y Patricia. Hace unos días ambas concursantes se enfrentaban por la comida y liaban una monumental bronca que los espectadores pudieron ver en su totalidad gracias al canal 24 horas en Mediaset Infinity.

Y curiosamente otra vez la comida ha sido la protagonista de otro enfrentamiento entre las dos a horas de la segunda gala y de que tanto Aroa como Patricia se jueguen su continuidad en la casa pues ambas están nominadas junto a Raúl y Lorena.

Precisamente, según los usuarios de la encuesta de El Televisero, será una de ellas la primera expulsada de 'Gran hermano 20'. Así, para el 40% de los votos será Aroa la que abandone la nueva casa de Tres Cantos seguida por Raúl con un 30%. Mientras que Patricia debe ser la expulsada para el 17% de los lectores.

Aroa y Patricia viven otro fuerte enfrentamiento en 'Gran hermano 20'

Los concursantes se estaban preparando para la segunda gala de 'Gran hermano 20' y todo estallaba por los aires cuando Aroa preguntaba dónde estaban las cosas de Patri. "Mis cosas ni las toques ehhh", se le encaraba Patricia. "Súper, como toque mis cosas te lo juro, ehhh", advertía la valenciana

"Ni se te ocurra tocar mis cosas", insistía Patricia mientras Aroa acusaba a su compañera de estar perdiendo las formas al dirigirse a ella. "Toca mis cosas que las perdemos las dos las formas", le replicaba la valenciana dejando entrever que podría llegar a las manos.

Mientras Aroa trataba de mirar en el armario de Patricia para saber si ella había cogido la nocilla que era de todos. "Vuestra compañera todo lo que está pasando es culpa de ella", les decía la de Málaga al resto de concursantes que miraban sin saber muy bien qué hacer.