Aroa es la primera expulsada de 'Gran Hermano 20' según los usuarios de la encuesta de El Televisero

Aroa, Patricia, Raúl y Lorena son los cuatro concursantes que se enfrentan a la primera expulsión de 'Gran Hermano 20', que tendrá lugar en la segunda gala de este jueves, 13 de noviembre.

Hasta conocer la resolución del televoto oficial abierto en la app de Mediaset Infinity, la encuesta de El Televisero avanza quién podría ser la eliminada; a priori de manera definitiva dado que Mediaset informa de que el elegido o elegida por la audiencia saldrá directamente a plató.

Con casi 25 mil votos acumulados hasta el momento, el sondeo de este portal indica que la expulsada sería Aroa, uno de los principales pilares de la convivencia. Ella sería la participante más votada para abandonar la casa de 'Gran Hermano 20' con un 40% al reunir casi 10 mil votos.

Por su parte, Raúl sería el segundo más votado con un 30%. Con menor porcentaje se encuentran Patricia, otro de los perfiles más polémicos de 'GH 20', con un 17% de los votos y, en último lugar, Lorena con un 13%.

¿Quién es Aroa, concursante de 'Gran Hermano 20'?

La joven tiene 22 años, procede de Málaga y de profesión es asesora comercial. "Tengo 35 mil personalidades. Yo entro a un sitio y sé perfectamente que resalto. O me quieres o me odias. La vida es muy aburrida siendo siempre paz y amor. No se puede ser siempre paz y amor. No tengo término medio. No tengo pareja y no voy cerrada a nada. Yo siempre voy vibrando", ha declarado en su vídeo de presentación.

"La vida nunca me ha dado una oportunidad para nada", lamenta, confesando su dura adolescencia, pues fue madre con tan solo 15 años y todo resultó muy complicado sin apoyo de nadie, ni siquiera de su propia familia. Aun así, la vida le ha hecho fuerte y positiva.