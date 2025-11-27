Pedro Ruiz no puede contenerse esta opinión ante las críticas palabras de Víctor Manuel contra Rosalía

Pedro Ruiz se ha pronunciado sobre las palabras de Víctor Manuel sobre Rosalía en una reciente entrevista. El cantante comparaba el nuevo disco de la cantante catalana con la película de 'Los Domingos' de Alauda Ruiz de Azúa. Cinta que ha generado una enorme sensación y que está triunfando en cines pero que el marido de Ana Belén tilda de "aburridísima".

"La verdad es que no me interesan nada los nuevos misticismos como el de Rosalía", confiesa el artista sin paños calientes. "O el de Los domingos, una película aburridísima. No comprendo a la chica. Es que se me acaban los argumentos", sentencia sin rodeos.

"¿Sabes lo que pasa? Que vengo de una generación y de un espacio donde querías huir de todo eso como de la peste. Y para mí la religión sigue siendo la peste. Las religiones, ¿eh? O sea, no la católica, las religiones", declara Víctor Manuel para explicar por qué tiene esa concepción del álbum de Rosalía y su estética y de la película de la creadora de 'Querer' o 'Cinco lobitos'.

Pues bien, estas palabras han llegado a Pedro Ruiz, que afirma haber leído esa entrevista en El Mundo y se muestra alineado con su opinión en un nuevo post en su perfil oficial del X, donde suele comentar de todo y de todos a falta de un escaparate televisivo.

"Leo una entrevista a Victor Manuel y le choca el misticismo del fenómeno Rosalía. Le comprendo. Suena a estrategia", asevera el actor y expresentador. A mí me sienta mejor, sin compartirla, la fe culta de Facundo Cabral (cantante argentino)", añade Ruiz.