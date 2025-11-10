María Cruz, séptima concursante expulsada de 'OT 2025' según los usuarios de la encuesta

Este lunes 10 de noviembre, Prime Video ofrece la Gala 8 de 'OT 2025' a partir de las 22:00 horas. Tras casi dos meses dentro de la academia, una de las dos nominadas tendrá que decir adiós a sus compañeros. Esta semana son Cristina y María Cruz las que se juegan su continuidad en el programa.

Las dos se enfrentan así a su primera nominación después de que los profesores salvaran a Guille Toledano y que Claudia Arenas como favorita decidiera salvar a Tinho tras el empate al que llegaron los votos del resto de sus compañeros.

Para tratar de mantenerse en la academia, Cristina y María Cruz han querido cantar dos canciones fuera del estilo al que nos tienen acostumbrados hasta ahora. La sevillana ha optado por cantar "Garganta con arena" de cacho Castaña mientras que la de Gran Canaria versionará "Envidia" de Nathy Peluso, ambas con la compañía de Manu Guix.

Y parece que la expulsión de este lunes está muy clara como sucedió en el caso de Iván Rojo. O eso se puede deducir de los resultados de la encuesta de El Televisero donde los usuarios tienen claro que la concursante que debe seguir en la academia es Cristina.

Así, según el 76% de los lectores consideran que Cristina debe permanecer una semana más en la academia de 'OT 2025' mientras que María Cruz será la séptima expulsada de esta edición al solo contar con el 24% de los votos.

Habrá que esperar a este lunes por la noche. Mientras tanto puedes seguir votando en nuestra encuesta ¿Tú quién quieres que sea la séptima expulsada de esta edición de 'Operación Triunfo'? ¡Puedes votar aquí!