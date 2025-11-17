'La que se avecina' estrena su temporada 16: un regreso, una baja importante en el reparto y número de capítulos

Si Telecinco continúa emitiendo la temporada 14 de 'La que se avecina' en abierto dos años después, este martes 18 de noviembre llegará a Prime Video la esperada 16ª temporada de la ficción de los hermanos Alberto y Laura Caballero.

Lo hace después de que este pasado fin de semana muchos fans pudieran disfrutar en pantalla grande del capítulo 200. Un episodio al más puro estilo western con el que los creadores han querido hacer algunos guiños muy especiales y que se grabó en Almería.

'La que se avecina' regresa a Prime Video con una gran novedad. Y es que los ocho capítulos de los que consta esta décimo sexta temporada tendrán una reducción en su duración. Así, tal y como avanzó Laura Caballero en exclusiva en El Televisero, la comedia tendrá una duración de 50 minutos, es decir contará con una reducción de entre veinte y treinta minutos con respecto a lo que era habitual hasta ahora.

Cabe decir que Prime Video mantendrá su plan de emisión habitual con muchas de sus series y que ya llevó a cabo con 'La que se avecina' en sus temporadas anteriores. Es decir, se estrenará un capítulo semanal cada martes, por lo que el último episodio de la temporada llegará el 6 de enero a modo de regalo de Reyes salvo sorpresa.

El regreso de Adriá Collado y la baja de Fernando Tejero

En esta temporada, 'La que se avecina' contará con una baja muy importante. Y es que Fernando Tejero decidió abandonar definitivamente la serie después de que ya en la anterior tan solo apareciera en alguno de sus episodios.

Pese a ello, 'La que se avecina' mantendrá al bloque principal de su reparto con Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Pablo Chiapella, Félix Gómez, Carlos Areces, Luis Merlo, Miren Ibarguren, Loles León, Petra Martínez, Eva Isanta, Mamen García, Macarena Gómez, Nacho Guerreros, Raúl Peña, Paz Padilla, Daniel Muriel, Ana Arias y María Adánez, entre muchos otros.

Asimismo, viviremos el regreso de Adriá Collado. El actor volverá a dar vida a Sergio Arias y con ello se producirá el esperado reencuentro con Luis Merlo (Bruno). Y por si fuera poco también habrá cameos de actores tan reconocidos como Manuel Galiana ('Escenas de matrimonio') y Pablo Rivero ('Cuéntame', 'El Pueblo').

Así será la temporada 16 de 'La que se avecina'

Los vecinos de Contubernio 49 siguen viviendo y persiguiendo sus sueños: Amador triunfa como empresario mientras disfruta de un nuevo y peculiar amor, Antonio recluta nuevos minions para ayudarle en sus planes geniales de presidente todopoderoso.

Por su parte, Yoli y Óscar son atropellados por la maternidad, Martín estrena restaurante, Bruno debuta como productor cinematográfico, Menchu y Fina cazan terroristas, Julia se independiza, Berta y Greta se despendolan... Celos, tuk-tuks, drogas, sectas, okupas, cuernos, bucles espacio-temporales y una polvorienta sorpresa en el capítulo 200 nos mantendrán pegados al sofá como un koala a su eucalipto.