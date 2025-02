Fernando Tejero revela en 'La Revuelta' la verdadera razón por lo que ha dicho adiós a 'La que se avecina'

Fernando Tejero acudió este lunes a 'La Revuelta' para celebrar su 60 cumpleaños y promocionar 'De camino al zoo', la nueva obra de teatro que protagoniza. Y tras aclarar el malentendido que se ha extendido durante 7 años con David Broncano a raíz de su única visita a 'La Resistencia', el actor se sinceró sobre los motivos tras su salida de 'La que se avecina'.

"Me he ido", aclaró el cordobés interrumpiendo a David Broncano, que había subrayado que aún continuaba en la ficción de Telecinco. "Se van a hacer dos temporadas más, yo en la 15, que es la última, salía en un capítulo solamente", aclaró entonces el invitado, que se pronunció ya sobre esta decisión hace unas semanas en su visita a 'El Hormiguero'.

Fernando Tejero se sincera sobre su salida de 'La que se avecina': "Tenía pensado irme hace ya unas temporadas"

Entonces, Fernando Tejero se sinceró con el conductor de 'La Revuelta' sobre lo que le ha motivado a poner punto y final a su papel. "Yo tenía pensado en irme hace ya unas temporadas porque me canso de hacer siempre lo mismo. Estoy muy contento con el personaje pero son etapas, y uno sabe cuándo cerrarlas", explicó el que solía dar vida a Fermín en la serie de los hermanos Caballero.

Fernando Tejero deja 'La que se avecina'



«No me voy por prejuicio, estoy muy agradecido a los hermanos Caballero y al público»



«Son etapas. Cuando no me siento cómodo en un sitio es porque se ha acabado»



Y es que, pese a que no emigró a Mirador de Montepinar justo después del final de 'Aquí no hay quien viva' como algunos de sus compañeros, el papel con el que se unió al elenco hace más de 10 años lo ha marcado tanto o más como el de Emilio en Antena 3. "Ten en cuenta que los dos personajes que he hecho en televisión han sido súper mediáticos. Muchos años la gente me conoció como Emilio, ahora es como Fermín", aseguró el andaluz.

Fue entonces cuando David Broncano confesó su confusión respecto a qué personaje pertenece a qué serie o si se trata de una sola ficción. "Me estás diciendo que es gracioso y no lo has visto...", le recriminó Fernando Tejero mientras el presentador confesaba que jamás había visto de forma íntegra 'La que se avecina' o 'Aquí no hay quien viva'.

"Cuando no me siento cómodo en un sitio, pues se ha acabado"

"También es eso, desgraciadamente el poder mediático que tiene la televisión no lo tiene el teatro, el cine... Yo he hecho 50 películas, tengo premios, pero eso la gente no lo sabe...", continuó explicando el actor. "Porque lo tapa todo Emilio y Fermín", subrayó el comunicador mientras el invitado asentía, subrayando que ese era el principal inconveniente.

"No me voy por prejuicios ni por nada, estoy súper agradecido a los hermanos Caballero, a mis compañeros... Cuando no me siento cómodo en un sitio pues se ha acabado", terminó sentenciando Fernando Tejero, aclarando que no existen malos rollos con el equipo. "Es verdad que hay otras series de este estilo que no tienen frases de personaje que se repiten tanto, son cosas que te despersonalizan", insistió el presentador.

"Eso me pasó más con 'Aquí no hay quien viva'... el 'un poquito de por favor' fue una clase que yo la dije cuando empecé en la serie, me la escuhó Alberto Caballero y me la adjudicó. Me dijeron que la registrase porque la iba a decir todo el mundo y no lo hice", lamentó el invitado entre risas, señalando que perdió mucho dinero por esa torpeza.