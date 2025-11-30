La productora de 'La Promesa' regresa a Atresmedia con este documental siete años después

Durante años, Bambú Producciones y Atresmedia fueron año y carne después de que la productora firmara un acuerdo de colaboración en exclusiva con el grupo por el que nacieron grandes éxitos de ficción como 'Gran hotel', 'Velvet', 'Hispania, la leyenda' o 'Bajo sospecha'. Sin embargo, la productora de 'La Promesa' dejó de trabajar con el grupo en 2019.

Así, después del gran fiasco de su última serie, '45 revoluciones', Bambú Producciones se desligó de Atresmedia y empezó a trabajar con las plataformas como Netflix y Movistar Plus+ y posteriormente con TVE gracias a 'Dos vidas' y posteriormente con las exitosas 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'.

No obstante, hay que recordar que en 2023, Atresmedia sí que llegó a un acuerdo para emitir en atresplayer, 'Nacho', el biopic de Nacho Vidal que se iba a emitir en Lionsgate+, pero que tras su desaparición en España, provocó que viera la luz en la plataforma del grupo con sede en San Sebastián de los Reyes.

Después de haber trabajado este año con Mediaset por primera vez en 'La favorita 1922', Bambú Producciones vuelve a aliarse siete años después con Atresmedia para producir una nueva serie documental original de atresplayer con la que se rescata uno de los mayores errores judiciales de la historia y que fue avanzado este sábado en el atresplayer Day celebrado en Gran Canaria, al que acudió El Televisero.

💥Volvemos a Atresmedia con #ElHombreEquivocado, una nueva docuserie que dará mucho que hablar. https://t.co/gmWSfjIs7c — Bambú Producciones (@BambuProdu) November 29, 2025

Así es 'El hombre equivocado', la docuserie de Bambú Producciones y Atresmedia

'El hombre equivocado' es una docuserie de investigación que reconstruye uno de los errores judiciales más graves cometidos en España: En 1991, tras una ola de violaciones en Cataluña, dos hombres fueron detenidos y condenados. Uno murió en prisión. El otro, Ahmed Tommouhi, fue liberado tras 15 años, pero nunca fue absuelto. El sistema —judicial, policial y mediático— armó una verdad que encajaba. Pero era falsa.

La docuserie, una producción de Atresmedia en colaboración con Bambú Producciones, combina reconstrucción documental con el trabajo del periodista Braulio García Jaén y una nueva investigación que revela errores desconocidos… y lanza una pregunta inquietante: ¿quién fue el cómplice que nunca llegó a ser detenido? Con tono de thriller real, la docuserie viaja por 30 años de historia reciente para contar cómo se construyó un culpable… y por qué hoy esa verdad puede desmoronarse.