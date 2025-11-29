Atresmedia pone fecha al estreno de la serie de 'Padre no hay más que uno' y muestra sus primeras imágenes

Atresplayer ya tiene fecha oficial para uno de los estrenos más esperados de 2026. La plataforma líder del mercado español lanzará 'Padre no hay más que uno, la serie' el próximo 25 de enero, con un nuevo episodio cada semana tal y como ha anunciado el grupo.

La ficción, basada en la popular saga cinematográfica creada por Santiago Segura, se presentó este fin de semana en la última edición del Atresplayer Day, celebrada en Gran Canaria, donde también se mostraron en primicia las primeras imágenes, el cartel oficial y material exclusivo de su puesta de largo.

'Padre no hay más que uno', creada por Inés de León, marca la llegada a televisión del universo más exitoso del cine español reciente, y lo hace con una propuesta fresca, ágil y abiertamente familiar. Protagonizada por Daniel Pérez Prada y Mariam Hernández, la producción aspira a expandir la historia conocida por millones de espectadores, aportando nuevas tramas, personajes y un enfoque visual más cercano a las comedias contemporáneas.

Además tal y como han declarado los actores y sus responsables durante la presentación en Gran Canaria, se espera que algunos de los actores de la saga de películas de 'Padre no hay más que uno' pueda hacer algún cameo especial en la serie.

Una comedia familiar moderna y disparatada

Descrita por sus responsables como una ficción “repleta de caos familiar, ocurrencias disparatadas y momentos entrañables”, 'Padre no hay más que uno', la serie se centra en la familia Vicho Vaello, integrada por Mateo (Daniel Pérez Prada), Helena (Mariam Hernández) y sus cinco hijos: Alex (Claudio Gallego), Teresa (Amanda Cárdenas), Luis (Alberto Almodóvar), Carola (Naia de las Heras), Bea (Olivia Cahen). El reparto lo completan Miriam Díaz Aroca y Rosario Pardo, que dan vida a las abuelas, aportando aún más humor y ternura al núcleo familiar.

La historia arranca cuando a Helena le ofrecen el trabajo de su vida en la app Conchy, obligando a toda la familia a mudarse. Mateo, convencido de que “esto no puede ser tan difícil”, deja a un lado su carrera para encargarse del cuidado de los niños. Sin embargo, pronto descubrirá que la vida doméstica es un desafío mucho mayor del que imaginaba. Mientras tanto, los hijos —contrarios al cambio— se organizan en secreto para sabotear la mudanza e intentar regresar a su anterior ciudad.

Un proyecto con identidad propia

Aunque la serie comparte universo con la exitosa saga cinematográfica, su equipo creativo insiste en que se trata de un proyecto independiente. La directora Inés de León explica que la ficción está concebida “con un ritmo rápido y ágil, inspirada en referentes como 'Modern Family' o 'The Office'.

Por su parte, el director Raúl Navarro asegura que el público "va a disfrutar de una familia superdivertida" con tramas pensadas para que "padres e hijos lo pasen genial".

El guionista Juan Manuel de Vega destaca que la serie “expande completamente el universo con familias nuevas y trabajos nuevos”, diferenciándose de la película encabezada por Santiago Segura. Con episodios de 20 a 25 minutos, la producción se adapta a los nuevos hábitos de consumo y a las tendencias de la comedia televisiva internacional.