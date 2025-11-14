La impecable réplica de Iñaki López a Rajoy ante sus polémicas palabras sobre Mazón en 'El Hormiguero'

Este jueves, 13 de noviembre, 'El Hormiguero' cerró su semana con la visita de Mariano Rajoy. El expresidente del Gobierno acudió al programa de Pablo Motos para promocionar su libro, 'El arte de gobernar'. Aunque, de paso, analizó varios temas de actualidad.

A raíz de una frase de su libro, 'Hay que saber irse', Pablo Motos quiso saber si, en su opinión, Carlos Mazón supo irse. "Pues sí, reconoció sus errores", respondió el expolítico del PP. Sin embargo, el presentador le recordó que lo hizo un año después de la catástrofe de la DANA. Pese a esto, Mariano Rajoy insistió en su defensa: "Supongo que lo que habrá intentado fue trabajar duro en la reconstrucción".

Un argumento con la que Motos, que es valenciano, se mostró en desacuerdo: "No vamos a discutir de cuándo se tendría que haber ido Mazón porque…". "Porque ya no tiene sentido", le interrumpió su invitado. Aunque el presentador sí que insistió en si cree que Feijóo hizo un buen papel en la salida del expresidente de la Generalitat. Ante esto, el gallego lanzó una pregunta que indignó mucho a la audiencia del programa.

La pregunta de Mariano Rajoy que hace saltar a Iñaki López

"La función del presidente de un partido no es echar a los autonómicos. (Mazón) reconoció sus errores y a mí me duele un poco ver que todavía hay gente que se manifiesta cada día, ¿qué más quieren? Ha presentado su dimisión", espetó Mariano Rajoy. Una pregunta a la que el presentador respondió: "Probablemente quieren unas elecciones donde los valencianos puedan escoger a su representante". "Probablemente, quieran eso, me parece muy bien. Pero hasta ahora en Valencia se aprueban los presupuestos, las leyes, hay una mayoría que gobierna…", sentenció el expresidente, con dardo a Pedro Sánchez y al Gobierno actual.

Esta pregunta de Mariano Rajoy sobre la marcha de Carlos Mazón provocó una oleada de reacciones en X. Entre quienes no se cortaron a la hora de responder al gallego estuvo Iñaki López. El presentador de 'Más Vale Tarde', a través de su cuenta de X, le contestó con otra pregunta: "¿Justicia?".

Y es que es lo que piden las víctimas de la DANA en la Comisión de Investigación que se está llevando a cabo en Les Corts Valencianas sobre la catástrofe. Desean que haya justicia y que los responsables paguen por su inacción la tarde del 29 de octubre de 2024.