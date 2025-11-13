El desencuentro de Pablo Motos y Mariano Rajoy ante lo que saca a relucir sobre Mazón: "No vamos a discutir"

Mariano Rajoy ha regresado este jueves a 'El Hormiguero' para cerrar la semana de entrevistas con un motivo muy especial, el lanzamiento de su nuevo libro 'El arte de gobernar. Los secretos y fundamentos humanos de la sabiduría política'. Y aunque durante la mayor parte de la noche Pablo Motos ha aplaudido las reflexiones de su invitado sobre el panorama político actual, la tensión se ha palpado en plató al tocar la dimisión de Mazón.

Nada más sentarse con el presentador, el antiguo líder del Partido Popular no ha dudado en lanzar un consejo directo desde su libro a los políticos actuales. "A mí me gusta cumplir la ley aunque ahora no esté muy de moda, eso es lo más importante", ha subrayado lanzando su primer dardo de la noche a Pedro Sánchez y el gobierno actual.

Mariano Rajoy para los pies a Pablo Motos al hablar sobre la dimisión de Mazón: "No tiene ningún sentido"

Así, el conductor de 'El Hormiguero' le preguntaba por una frase en concreto de su nuevo libro dedicada a los dirigentes que se aferran a su cargo. "Cuando te empeñas en aferrarte a un cargo cuando sabes de sobra que es disparatado y que se está generando un pésimo ambiente en nuestro país, mal asunto. Conviene saber cuándo tienes que irte, si lo sabes vete y si lo sabes y no lo haces... malo", ha señalado Mariano Rajoy, haciendo refefencia a Pedro Sánchez.

Sin embargo, el antiguo líder del Partido Popular no ha tardado en arrepentirse de sus palabras al ver que Pablo Motos tenía en mente a otro dirigente político. "¿Dimitió Mazón a tiempo?", le ha preguntado directamente el presentador. "Pues sí, realmente reconoció sus errores", ha contestado de forma tajante el invitado, endureciendo su gesto mientras el comunicador replicaba. "Un año después", ha subrayado Motos.

"Supongo que él lo que ha intentado es trabajar duro en la reconstrucción, pero ahora ya se fue. Dijo algo muy curioso cuando se fue, que la gente sepa distinguir entre quién comete errores y quién es una mala persona", ha señalado Mariano Rajoy, dejando entrever su firme defensa a la actuación de Carlos Mazón tras la tragedia de la DANA y cómo ha gestionado la crispación durante este año.

Tras un tenso silencio, Pablo Motos optaba por correr un tupido velo sobre el controvertido tema. "Bueno no vamos a discutir sobre cuándo tendría que haber dimitido Mazón", ha resuelto el conductor de 'El Hormiguero' recibiendo una réplica inmediata por parte del antiguo presidente del Gobierno. "Porque ya no tiene ningún sentido", le ha recriminado Rajoy, dejando claro que no entendía el tono de sus apuntes ante su respuesta.

"Pero desde que Feijóo no presionó para que se fuese Mazón desde algunos círculos se le acusa de falta de liderazgo", ha añadido más tarde el presentador, pese a que el tema de debate no parecía conducir a un punto de entendimiento. "Yo creo que la función del presidente de un partido no es echar a presidentes autonómicos, o dimiten o les echa la gente cuando se convocan elecciones", ha resuelto Mariano Rajoy.

"En cualquier caso, reconoció sus errores y sinceramente a mí me duele un poco ver que todavía hay gente manifestándose todos los días a ver qué consigue", ha insistido el invitado. "¿Qué más quieren? Ya ha presentado su dimisión", sentenciaba el antiguo líder del Partido Popular antes de que Pablo Motos le contestase. "Probablemente quieren unas elecciones donde los valencianos elijan si quieren que siga el PP, el PSOE, Vox o otro... Probablemente", ha respondido el comunicador de forma tajante.

"Me parece muy bien, pero si se puede formar un gobierno con los que estaban gobernando pues se puede. Pero hasta ahora en Valencia se aprueban los presupuestos, hay una mayoría que a unos les gustará más y a otros menos, pero convocar elecciones hay que convocarlas aquí, porque hay un gobierno que no gobierna, no aprueba presupuestos, no tiene mayoría y no aprueba leyes, eso sí que es un caso claro", ha terminado espetando Mariano Rajoy, lanzando otro dardo al gobierno central.