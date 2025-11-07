Solo faltaba Andreu Buenafuente para pronunciarse sobre Mazón y pone el ojo donde nadie lo había hecho

Andreu Buenafuente ha arrancado 'Futuro Imperfecto' un jueves más haciendo un repaso de la actualidad a través de su sentido del humor más ácido en su monólogo inicial. Y esta semana, Carlos Mazón se ha convertido en el principal objetivo del presentador durante su apertura, cargando de lleno contra su polémica dimisión un año después del catastrófico paso de la DANA por Valencia.

"Pensaba que nunca diría estas palabras, pero esta semana ha dimitido Carlos Mazón", ha comenzado anunciando entre vítores el coductor de 'Futuro Imperfecto' antes de lanzar su primer dardo con una afilada aclaración. "Bueno dimitido, dimitido... No quiero cortarles el rollo pero ahí sigue el tío, agarrado", ha señalado el presentador con sorna.

Andreu Buenafuente apunta y dispara contra la dimisión de Mazón: "Hasta a dimitir ha llegado tarde"

"La presidencia de Mazón ha sido como una mesa en el Ventorro, se ha alargado demasiado. Hasta para dimitir ha llegado tarde. Casualmente compareció unas horas antes de que declarara Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió el día de la DANA", ha continuado relatando Andreu Buenafuente sobre el anuncio del líder del Partido Popular valenciano de este pasado lunes.

Y no ha dudado en subrayar algunas de las confesiones de la periodista que estuvo con el presidente autonómico durante las horas más críticas de la emergencia. "Vilaplana dijo que se despidió de ella en el parking hablando de fútbol... O sea el tío todavía tuvo tiempo de hablar de fútbol. Qué tiene sentido, porque ese día estaba fuera de juego y cuidado que no acabe en el banquillo", ha comentado entre risas.

"Se ha hablado mucho del tema pero de todo lo que se ha hablado lo que más me llama la atención son los detalles. Sobre la comida por ejemplo, dijo Vilaplana que Mazón se llevó una mochila al restaurante donde portaba una muda para cambiarse... O sea que todavía esperaba que la comida se alargase aún más, eso es autoestima y confianza en uno mismo", señalaba Andreu Buenafuente escandalizado.

"Mazón se va sin reconocer ninguna responsabilidad"

"Dices quedo para comer con alguien pero por si acaso llevo una muda y lo tengo previsto, es la única previsión en la que creyó ese día", ha añadido entre risas del público antes de adoptar un gesto más serio para echar por tierra su salida. "Y a pesar de todo esto Mazón se va sin reconocer ninguna responsabilidad, culpando a la agencia de meteorología, que ya le han dicho cuarenta veces que no, al gobierno central, que ya no dice nada...", ha sentenciado el comunicador.

Así, el conductor de 'Futuro Imperfecto' anunciaba que iban a mostrar imágenes de su despedida pero en su lugar en pantalla tan solo aparecía una de sus intervenciones más recientes en un acto del Partido Popular. "Perdón esas imágenes son del PP, que ahora le ha quitado el apoyo pero le estaban aplaudiendo hace poco más de un mes. Y dices... ¿Qué ha cambiado?", ha señalado con sorna Andreu Buenafuente.

"Yo creo que se han dado cuenta de que mantenerlo en el cargo era vergonzoso, una falta de ética y de respeto a las víctimas... Eso, o que vienen elecciones. Pero sea como sea vamos a ir al grano: la Comunidad Valenciana se ha quedado sin presidente y la ausencia de Mazón, la persona sobre la que van a recaer las funciones hasta que Feijóo y Abascal dedican sustituto, hay una vicepresidenta", ha explicado.

"Y ojo al detalle ¿Cómo se llama? Susana Camarero. Es fuerte que hayas dimitido por estar durante horas en un restaurante y quién te sustituya sea camarero", comentaba Andreu Buenafuente sobre un detalle inadvertido, sin poder contener la risa. "Total, que como Mazón se va sin convocar elecciones, él sigue aforado y no se le puede imputar. En un gobierno con políticas que niega el cambio climático y mientras PP y Vox se tienen que poner de acuerdo para encontrar nuevo presidente", ha terminado resumiendo.