Pocos han usado unos términos tan tajantes como Mercedes Milá al describir a Andreu Buenafuente

Andreu Buenafuente continúa arrasando con su segunda temporada de 'Futuro Imperfecto' en la noche de los jueves en La 1. El humorista no ha tardado en conseguir una fiel audiencia a través de sus aplaudidos monólogos en los que, a través del humor, lanza recados sobre la actualidad, así como sus colaboradores de alto nivel. Y Mercedes Milá ha tomado sus redes esta semana precisamente para pronunciarse sobre una de sus últimas invitadas.

El espacio de prime time que arranca tras 'La Revuelta' cada jueves cedía su escenario este fin de semana a la humorista Petite Lorena, que protagonizó un aplaudido monólogo sobre las dificultades de "ser mujer en el siglo XXI" que ha arrasado en redes con más 1 millón de likes en Instagram. Una intervención que la antigua presentadora de 'Gran Hermano' no ha dudado en compartir con sus seguidores.

Mercedes Milá sobre Andreu Buenafuente y 'Futuro Imperfecto': "Hoy lo ha superado todo"

"Andreu Buenafuente es uno de los compañeros de la televisión que más me gustan y con el que me siento más identificada. Su programa 'Futuro Imperfecto' es una joya y su audiencia lo reafirma. Pero con lo hoy os mando lo ha superado todo", ha comenzado señalando Mercedes Milá, aplaudiendo al humorista y a su espacio en TVE, que se consolidó rápidamente en su primera temporada a principios de año.

Así, hacía referencia directa al monólogo de la humorista y actriz. "No conozco a esta mujer tan extraordinaria. Creo que es canaria. Comulgo con todo lo que dice, todo. Nos ha retratado a cientos de mujeres a la perfección. Gracias", ha sentenciado la periodista, sumándose a la ronda de aplausos que Petit Lorena ha recibido en redes desde su aparición en 'Futuro Imperfecto' de este jueves.

"Desde hace unos años sabemos que tenemos que hacer y comer unas cosas que antes no sabíamos ni que existían. Yo hago muchas de esas cosas a diario y me van muy bien. Pero es cierto que Xevi Verdaguer nos ha metido la sabiduría y el estrés en el cuerpo pero… ¡Bendito sea!", ha terminado señalando Mercedes Milá en su post dedicado al humorista catalán y la estrella del monólogo.

"Estoy hasta el mismísimo conejo, te lo digo así claro y raspado. Es mucho porque es que si el pelo, la uña, la pestaña, que si la depilación, que si lo otro. Porque todo eso tienes que unirlo a que nosotras tenemos que trabajar, tenemos que formarnos, pero además tenemos que encontrar el tiempo para hacerlo", sentenciaba Petit Lorena en un fragmento del monólogo compartido por la presentadora ante sus más de 370.000 seguidores en Instagram.