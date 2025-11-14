Juanjo Bona, en exclusiva, valora 'Masterchef Celebrity 10' y cuál es su relación con Martin Urrutia

La décima edición de 'MasterChef Celebrity' encara su gran final el próximo lunes, 17 de noviembre y ya tiene a sus cuatro finalistas, Mariló Montero, Torito, Miguel Torres y Juanjo Bona. La semifinal del talent show culinario, emitida el pasado lunes 10 de noviembre concluyó con la eliminación de José Manuel Parada, tras una prueba de alto nivel diseñada por la joven chef Mar Ibáñez, poseedora de una estrella Michelin.

De entre los finalistas, uno de los más queridos por el público es Juanjo Bona. Su evolución y su capacidad para mantener la calma en un entorno tan competitivo le han valido un merecido puesto en la final. De todo ello y más hemos hablado en exclusiva con el cantante zaragozano, quien nos asegura que el concurso ha sido una experiencia tan intensa que apenas ha tenido tiempo de asimilarla. Además, nos reconoce haber vivido 'MasterChef Celebrity' desde la naturalidad, fiel a su carácter, intentando centrarse en la cocina, aunque entendiendo poco a poco la dimensión televisiva del formato.

Precisamente, en la última gala, Juanjo Bona recibió la visita de Martin Urrutia, su pareja sentimental y compañero de 'Operación Triunfo 2023', programa en el que ambos iniciaron la relación que conquistó al público. Martin Urrutia apareció por sorpresa en el plató, caracterizado, con barba y pelo largo, aunque Juanjo lo reconoció al instante, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la semifinal. Ambos prepararon un plato inspirado en su colaboración musical 'El destello', una prueba que reforzó la conexión que comparten tanto en lo profesional como en lo personal.

Reencontrarse con su pareja en las cocinas supuso un impulso de energía y una tranquilidad muy necesaria ante la presión del concurso, tal y como nos confiesa Juanjo. Exponerse como pareja en televisión no les resultó incómodo; al contrario, están acostumbrados desde su paso por 'OT' y viven su relación con naturalidad, cada uno desde su casa pero siempre compartiendo la mayor parte del tiempo. Aunque no conviven actualmente, aseguran que este equilibrio les funciona mejor y mantienen intactos sus planes de futuro.

A pesar de los rumores de una posible crisis en un momento en el que se han visto envueltos en la polémica por la ruptura de Los Javis, Juanjo Bona nos asegura que siguen juntos y manteniendo su relación al margen del ruido mediático. La amistad de Martin con Javier Calvo y Javier Ambrossi ha situado su nombre en las conversaciones sobre la reciente ruptura de ambos cineastas, pero quienes conocen a la pareja insisten en que su relación no se ha visto afectada por estas especulaciones. Juanjo reconoce que la exposición pública y la carga de trabajo que ambos arrastran desde que salieron de 'Operación Triunfo' les ha obligado a madurar rápidamente y a aprender a gestionar situaciones delicadas.

Aun así, continúan unidos, centrados en sus proyectos —como la gira de Juanjo o los compromisos interpretativos de Martin— y reforzando día a día una relación que describen como sólida, tranquila y llena de expectativas para los próximos años. De todo esto y mucho más hemos podido hablar con Juanjo Bona en exclusiva durante la gala de los premios Glamour Woman of the Year.

Juanjo Bona, tu paso por 'Masterchef Celebrity' en La 1 está siendo apasionante. Has conseguido llegar a la final tras competir con muchos compañeros. ¿Cómo te sientes?

JUANJO - Todavía no lo asimilo. Se va a acabar 'Masterchef' y no habré disfrutado de verme ahí, porque está muy normalizado. Fue tan intenso todo que ahora lo veo y digo: "¿En qué momento?". Pero sí, ahí estoy.

¿Te esperabas llegar tan lejos en el concurso?

JUANJO - Qué va, para nada. En 'MasterChef' puede que sí me lo imaginara, pero, desde luego, a nivel musical o vital, tal y como estoy ahora mismo, no me hubiera esperado nunca llegar tan lejos.

Te hemos visto dar reality, ser bueno en la cocina, dar de todo...

JUANJO - Hay que dar todo. Lo que yo creo que he dado es normalidad y naturalidad, porque yo, viniendo de 'OT', he sido como soy fuera, como soy en mi casa. En realities como 'Operación Triunfo' la gente potencia su personalidad dentro y eso que hay cámaras. Para mí en este concurso, era lo mismo. Creo que eso ha sido lo que yo podía aportar a 'MasterChef'.

De hecho, 'Masterchef Celebrity' es un formato que también recibe críticas, porque no solo es un programa de cocina, sino también un reality.

JUANJO - A ver, es que sino la gente en casa se muere de aburrimiento. A mí me ha costado entenderlo, porque para mí lo más importante era la cocina, el plato... Y cuando entiendes que el plato es importante, pero también lo es, obviamente, dar vida al programa para que la gente no se aburra en su casa, empiezas a disfrutar.

Parada ha llegado a decir que no hablabas apenas en el concurso.

JUANJO - ¿Cómo que no hablo? O sea, si yo no hablo... Si yo no hablo, ¿quién habla? Obviamente, no hablo tanto como hablaban otros. Estaba tanteando el terreno. Estoy en un punto de mi vida en el que prefiero ir poco a poco.

¿Qué te ha parecido la visita de Martin Urrutia a la academia de 'OT 2025'?

JUANJO - Desde la visita de Martin yo creo que aún no he quitado el directo de 'OT' de mi televisión. No paro de verlo. Les habló muy bien y dijo lo que tenía que decir. Creo que para ser una visita de 'OT', con todo lo que implica que ellos dentro no se enteran de nada y que lo que necesitaban escuchar, creo que era lo que les tenía que decir.

¿Y cómo viviste la visita sorpresa que te hizo Martin en la semifinal de 'Masterchef Celebrity'?

JUANJO - Muy emocionante. Un sueño me dio un chute de energía que necesitaba.

¿Cómo ha sido exponeros como pareja en televisión?

JUANJO - Pues fue súper fácil para nosotros, la verdad, porque como venimos de otro programa de televisión y mostramos ahí nuestro amor de cero, fue algo que ni siquiera me dio tiempo a pensar, era como: "Viene Martin y sin consecuencias". Una suerte poder mostrar en Televisión Española a una pareja como la nuestra.

Dijisteis: "Estamos juntos, estamos bien, pero cada uno vive en su casa para tener tiempo de desconectar".

JUANJO - Vivimos cada uno en nuestra casa, aunque estamos siempre en casa del uno y del otro. Pero hemos vivido juntos, ahora ya no vivimos juntos y hemos visto que estamos incluso más a gusto. Aunque siempre sueño con irme a vivir con él a una casa en el campo, eso es mi sueño de vida... Pero bueno, en un futuro, tenemos 20 años.

Cuéntanos en qué proyectos nuevos te vamos a ver o en qué estás trabajando ahora tras 'Masterchef Celebrity'.

JUANJO - Estoy componiendo un segundo disco, muy emocionado, con mucha más tranquilidad y con más seguridad en mí mismo para abrirme más. Y estoy terminando la gira, hasta el 31 de enero. 'Tan mayor y tan niño', en todos los teatros de España. Ojalá pronto ir a Latam también.

¿Recibes mensajes del público de Latinoamérica?

JUANJO - Sí, un montón. En cada concierto viene gente de México, Argentina, Chile, e incluso viene siempre gente de Holanda, Suiza, Francia... Es muy fuerte ver el público que viene a verme. Es como otra dimensión. Gente de todos sitios, de todas las personalidades y edades. Es increíble, estoy muy agradecido a mi público, de verdad.