Jorge Javier se ve obligado a pedir perdón por el fallo captado al inicio de 'GH 20': "Se ha colado algo"

Este jueves, Telecinco ha estrenado 'GH 20' con su gala inaugural por todo lo alto. Por primera vez, Jorge Javier Vázquez ha arrancado la gala desde la nueva casa del reality en Tres Cantos.

Así, aprovechando que la nueva casa del programa tras dejar Guadalix de la Sierra está a diez minutos en coche de los estudios de Mediaset en Fuencarral, el presentador se ha desplazado hasta la vivienda para inaugurarla a lo grande.

De esta manera, Jorge Javier Vázquez ha ido enseñando la vivienda a los espectadores mientras se iban encendiendo las diferentes estancias de la que es la casa más grande de la historia de 'Gran Hermano'. Eso sí este arranque ha contado con algún que otro fallo técnico.

Mientras, Nagore Robles se encargaba de conducir la gala desde los exteriores de Telecinco donde han montado una feria para confirmar la identidad de algunos de los concursantes de 'GH 20'. Aunqur era Jorge Javier el que recibía en la casa a las dos primeras participantes: Rocío y Desiree, dos amigas de Jerez de la Frontera. Aunque tras ello el presentador les daba una mala noticia: solo una de ellas se quedaba en la casa, la otra tenía que acompañarle hasta Mediaset.

Después de que las amigas echaran a piedra, papel o tijera quién tenía que quedarse en la casa, Jorge Javier le pedía a Rocío que le acompañara para irse de la casa. Al salir a la terraza se producía un fallo técnico que hacía que se viera a las concursantes investigando la casa mientras se escuchaba decir "Pío, Pío" al otro concursante que había presentado Jorge Javier en el confesionario.

Rocío y Desirée han tenido que decidir quién de las dos se tenía que marchar 😪 Finalmente, Rocío acompaña a Jorge Javier a plató y se despide de su querida amiga 💔🫣 #GHEstreno pic.twitter.com/ZMo4g9rcvJ — Gran Hermano (@ghoficial) November 6, 2025

Inmediatamente se volvía a ver a las concursantes con Jorge Javier Vázquez generando un auténtico caos con muchos espectadores cuestionando si Telecinco estaba engañando al decir que estaban en directo y en realidad era un falso directo.

#GHEstreno



Un fallo desde control deja al descubierto que todo está ensayado y algunas cosas grabadas, (el famoso corta y pega de los falsos directos), nada se deja a la improvisación, ni las sorpresas ni los llantos. pic.twitter.com/Wf19CdHhQq — Locura (@Locura__) November 6, 2025

Por ello, Jorge Javier Vázquez se veía obligado a dirigirse a la audiencia. "Se ha colado algo... Pero estamos en directo. Son las diez y veinte. A punto de ser las diez y veinte", aseveraba el presentador antes de abandonar la casa de Tres Cantos para dirigirse al plató de 'GH 20'.