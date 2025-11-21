'Gran Hermano' se moviliza ante su fiasco y anuncia expulsión este domingo en una gala sin hora fija de emisión

Movimientos de calado en Telecinco tras el nuevo mínimo histórico de 'Gran Hermano 20' en su tercera gala, que registró un fatídico 6,3% en access y un 11,3% en el tramo principal a pesar de que éste se ofreció mayoritariamente en late night.

Ante esta desastrosa acogida por parte de la audiencia, la cadena repite la estrategia del pasado domingo y relega 'El Debate' de 'GH' en favor del debate de 'La isla de las tentaciones', que se ofrecerá a partir de las 22:00 horas con contenido inédito y con los cinco protagonistas (Álvaro, Darío, Gilbert, Juanpi y Rodri) en plató junto a Sandra Barneda.

El espacio, que contará con la presencia de Terelu Campos, Gloria Camila Ortega, Suso Álvarez, Marta Peñate, Lucía Sánchez, Manuel González y Arantxa Coca como comentaristas, también avanzará el primer minuto de la nueva entrega del formato de parejas que Telecinco emitirá el próximo lunes 24 de noviembre.

Mediaset indica que "a continuación" se ofrecerá 'Gran Hermano. El Debate', con Ion Aramendi al frente, pero no establece una hora fija como sí ocurrió la semana anterior, cuyo arranque se concretó y se produjo a las 23:00 horas. De modo que se desconoce con exactitud si se iniciará a esa hora o si lo hará más tarde todavía; escenario altamente probable.

Lo que sí se ha anunciado con claridad es que esta segunda gala semanal acogerá una expulsión sorpresa con Aquilino, Belén, Cristian, Desirée, Joon y Lorena como nominados. Los candidatos a la expulsión se enterarán durante la gala de este giro y afrontarán la decisión de la audiencia con sus votos en la app de Mediaset Infinity.

Tras esta inesperada expulsión, los concursantes de 'Gran Hermano 20' se enfrentarán a una nueva ronda de nominaciones en una noche que también abordará la última hora de la convivencia en la casa.