'Gran Hermano 20' no deja de desangrarse en audiencia con datos que hacen muy difícil su existencia en Telecinco

La tercera gala de 'Gran Hermano 3' confirma la gélida acogida del reality de Telecinco y cómo los espectadores han dado la espalda a esta edición ¿definitivamente? El programa empeoró los ya malos datos de la semana pasada y registró otro mínimo histórico en audiencias con un impropio 11,3% de cuota de pantalla para su tramo principal.

Alcanzó el doble dígito gracias al troceo habitual, pues la primera parte, la versión express (21:45-23:18), obtuvo un catastrófico 6,3%. Para que se hagan una mejor idea del desastre, sin fragmentación la emisión habría promediado un inaudito 8,5% de share.

Y especial atención atrae el número de espectadores, que es absolutamente demoledor. En access congregó 781.000 y en el grueso de la gala 636.000. Son registros de seguimiento nunca antes vistos con 'GH', que indudablemente sitúan al formato en el peor momento de su historia y que comprometen su futuro.

El express, con ese insostenible 6,3%, fue última opción del público, a años luz de 'El Hormiguero’ (15,6% y 1,9 millones) y de 'La Revuelta' (14,6% y 1,8 millones) y por detrás también de las cadenas 'pequeñas' y sus respectivas ofertas: 'First Dates' en Cuatro anotó un 7,3% y 'El Intermedio' en La Sexta un 8,4%, siendo además récord anual.

Por su parte, el resto de la gala, mayoritariamente ofrecida en late night (23:19-01:55), firmó el mínimo histórico que representa ese 11,3% (cinco décimas menos que el pasado jueves). Introducir el copyright divisorio más tarde, reducir ligeramente la ocupación publicitaria o retrasar la expulsión no lograron frenar la caída de audiencia.

Continúan las experiencias de #GHGala3 alcanzando el 11.3% de cuota, 636.000 y 1.679.000 espectadores únicos



👁️ +28% de plusvalías



👁️ 16% de 25 a 44 años#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/TNXHMZar7U — Dos30' (@Dos30TV) November 21, 2025

Por su parte, 'Futuro Imperfecto' con Andreu Buenafuente, el principal contrincante de 'Gran Hermano' en la noche de los jueves, fortaleció su liderazgo en La 1 de TVE con un 14,3%, su mejor cuota de la temporada, dejando al reality de Telecinco aún más dañado.

Estos desalentadores resultados para un formato insignia que buscaba reflotar a una cadena en crisis, colocaron a Telecinco en un 8,8% de cuota media en el cómputo global de la jornada; con una brecha muy grande frente a Antena 3 (13,9%) y La 1 de TVE (13,6%).