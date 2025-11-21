Encuesta: ¿Quién quieres que sea expulsado de 'Gran Hermano': Belén, Aquilino, Lorena, Cristian, Joon o Desirée?

Tras la expulsión de Diego, 'Gran Hermano 20' ha llevado a cabo unas nuevas nominaciones que esta vez han sido muy diferentes, rompiendo así los esquemas y las posibles estrategias de los concursantes. Por grupos, previamente organizados para la prueba de inmunidad, han tenido que consensuar quién se salvaba de la nominación y quién salía a la palestra. Así, el programa les ha colocado en serios dilemas.

Del equipo formado por Belén, Mamadou, Aquilino y Aroa el que ha quedado expuesto al veredicto del público de 'GH 20' ha sido Aquilino. Lo debían decidir entre ellos pero, finalmente, el alicantino se ha querido sacrificar, muy seguro de que la audiencia le va a salvar. En cuanto al grupo compuesto por Raúl, Almudena y Lorena, en este caso tenían que salir nominados dos, que han resultado ser Lorena y Raúl. Almudena, en cambio, ha sido incapaz de dar un paso al frente y exponerse ante los espectadores de 'Gran Hermano 20'.

Posteriormente, entre Cristian, Joon, Desirée y Rocío, han decidido colocarse en la picota los tres primeros, dejando a Rocío liberada. Sin embargo, se trataba de una lista provisional y ha acabado dando un vuelco. José Manuel, Íñigo, Jonay y Edurne, como inmunes por ganar la prueba, han tenido el poder de salvar a uno de los señalados. Han elegido a Raúl. Y Paula y Patricia, como pájaras, han podido meter a un nuevo concursante en esa lista, escogiendo a Belén. Por tanto, los nominados definitivos de esta semana son Belén, Aquilino, Lorena, Cristian, Joon y Desirée. Y tú, ¿a quién quieres expulsar de la casa de 'Gran Hermano 20'? ¡VOTA YA!