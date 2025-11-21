Belén o Diego: Uno de ellos ha sido el nuevo expulsado de 'Gran Hermano 20' de manera definitiva

'Gran Hermano 20' ha celebrado su tercera expulsión definitiva en su tercera gala después de las salidas de Sofía y Noah el pasado domingo durante el debate. Belén, Diego y José Manuel eran los nominados que se han estado jugando la plaza durante toda esta semana.

El duelo final ha estado reñidísimo, con los dos concursantes más votados casi en empate (41,5% vs 39,6%). El primer salvado de la noche ha sido José Manuel, al obtener el menor número de votos en la app de Mediaset Infinity para salir de la casa con un 18,9%.

José Manuel se convierte en el primer SALVADO de la noche:#GHGala3 pic.twitter.com/tNAtT5sJbH — Gran Hermano (@ghoficial) November 20, 2025

Así, la foto final ha quedado entre Belén, una de las grandes protagonistas de la edición, y Diego. Y para sorpresa de muchos telespectadores de 'GH 20', el eliminado ha sido él. "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… Diego", ha anunciado Jorge Javier Vázquez.

La audiencia ha decidido que el expulsado sea... ¡DIEGO! 🔥#GHGala3 pic.twitter.com/KWDpRWgjdw — Gran Hermano (@ghoficial) November 20, 2025

Una expulsión que es irrevocable y que no tiene vuelta atrás a diferencia de lo que ocurrió la semana pasada con Aroa. 'Gran Hermano 20' no da más oportunidades y la aventura de Diego acaba aquí.

El ya exconcursante no ha podido ocultar su tristeza tras conocer el veredicto del público: "Me lo esperaba por una parte pero ahora mismo no me lo creo".