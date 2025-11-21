Programas

Belén o Diego: Uno de ellos ha sido el nuevo expulsado de 'Gran Hermano 20' de manera definitiva

por El Televisero

La tercera expulsión definitiva de 'Gran Hermano 20' se ha debatido en un duelo final entre Belén y Diego

Belén y Diego, concursantes de 'Gran Hermano 20'
Belén y Diego, concursantes de 'Gran Hermano 20' | Telecinco

'Gran Hermano 20' ha celebrado su tercera expulsión definitiva en su tercera gala después de las salidas de Sofía y Noah el pasado domingo durante el debate. Belén, Diego y José Manuel eran los nominados que se han estado jugando la plaza durante toda esta semana. 

El duelo final ha estado reñidísimo, con los dos concursantes más votados casi en empate (41,5% vs 39,6%). El primer salvado de la noche ha sido José Manuel, al obtener el menor número de votos en la app de Mediaset Infinity para salir de la casa con un 18,9%.

Así, la foto final ha quedado entre Belén, una de las grandes protagonistas de la edición, y Diego. Y para sorpresa de muchos telespectadores de 'GH 20', el eliminado ha sido él. "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… Diego", ha anunciado Jorge Javier Vázquez.

Una expulsión que es irrevocable y que no tiene vuelta atrás a diferencia de lo que ocurrió la semana pasada con Aroa. 'Gran Hermano 20' no da más oportunidades y la aventura de Diego acaba aquí. 

El ya exconcursante no ha podido ocultar su tristeza tras conocer el veredicto del público: "Me lo esperaba por una parte pero ahora mismo no me lo creo".

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Archivado en

·

Más Información

Belén será la tercera expulsada de 'GH 20'.

Belén, tercera expulsada de 'Gran Hermano 20' según los usuarios de la encuesta de El Televisero

El Televisero
Ion Aramendi en 'Gran Hermano 20'

Operación salvar 'GH 20' a costa de 'La Isla de las Tentaciones': Telecinco programa una emisión este lunes en late night

Pedro Jiménez

Últimas noticias