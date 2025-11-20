Este canal de televisión estrena hoy dos series del franquismo con material que nunca ha visto la luz

Con motivo del 50 aniversario del fallecimiento de Francisco Franco, el canal Historia, uno de los más importantes entre los canales de documentales de la televisión de pago, ofrecerá este jueves, 20 de noviembre, a partir de las 22:00 horas, una programación especial bajo la marca 'Especial 20N'.

Albergará dos series documentales: 'Franco, el último dictador de Europa’ y 'Franco y Hollywood'. A través de archivos inéditos y testimonios de quienes vivieron la época, el ciclo ofrece una visión completa sobre el impacto político y cultural del régimen franquista.

Los dos títulos muestran en profundidad un periodo clave de la historia española, abordando tanto la dimensión política como cultural del franquismo. El especial dará comienzo con la serie documental de dos episodios 'Franco, el último dictador de Europa'; la cual ofrece una mirada precisa sobre el ascenso al poder del caudillo y la consolidación durante casi cuatro décadas de un gobierno que marcó la evolución política de España.

A través de archivos inéditos y testimonios de las personas que vivieron durante esa época, la producción analiza cómo Francisco Franco consiguió perdurar en el poder durante más tiempo que otros dictadores europeos o cómo consiguió la aceptación entre las democracias occidentales; desde su alzamiento militar en 1936 hasta su muerte en 1975.

Justo a continuación, canal Historia emitirá 'Franco y Hollywood', serie que descubre cómo el régimen utilizó la industria cinematográfica estadounidense en los años 50 y 60 como una poderosa herramienta de propaganda internacional y motor económico. El documental enseña cómo grandes producciones rodadas en España, siempre bajo supervisión ideológica, contribuyeron a proyectar una imagen renovada del país, impulsando el turismo y las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

Para quienes aún no lo sepan, esta emisora, producida por AMC Networks, se encuentra disponible en Vodafone, Orange, Jazztel, Yoigo, Euskaltel, MásMóvil, Avatel, R, Telecable, DIGI, Pepephone, Lowi, PTV Telecom y Cable Local. También se puede consumir en Amazon Prime Video a través de AMC CHANNELS.