El público dicta esta atronadora sentencia al estreno de '1936' sobre el franquismo en RTVE con un comentario repetido

Con motivo del Día Mundial del Teatro que se celebró el pasado viernes 27 de marzo, RTVE se ha volcado con una programación especial tanto en radio como en televisión. Una celebración que culminó este sábado con el estreno en el prime time de La 2 de la obra multipremiada '1936' sobre la guerra civil y el comienzo del franquismo.
Así, La 2 levantó de su programación el célebre 'Versión española' de Cayetana Guillén Cuervo para estrenar la adaptación televisiva de la obra teatral de Andrés Lima que recibió seis premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas y cinco premios de la Revista Godot en 2025 y opta a tres premios Max en 2026.
Con '1936', La 2 recuperó la marca 'La 2 es teatro' por una noche. La obra narra el acontecimiento más traumático de la historia contemporánea española y recrea episodios clave, desde el golpe de Estado de 1936 hasta el final de la contienda bélica en 1939 con el triunfo del franquismo.
El espectáculo teatral fue dirigido por Andrés Lima y escrito por Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga. Se estrenó en noviembre de 2024 en el Teatro Valle-Inclán de Madrid y fue uno de los grandes éxitos de la temporada teatral 2025.
La adaptación para televisión es una producción de RTVE, en colaboración con Check In producciones, Centro Dramático Nacional y El Terrat, con el apoyo de Comisionado de España en libertad 50 años. Fue grabada en el campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid por un equipo de RTVE de más de 15 personas, bajo la dirección del realizador Gonzalo Bello. Conforman el reparto Antonio Durán “Morris”, Mamen Camacho, Natalia Hernández, María Morales, Francisco Ochoa, Cristina Arias, Guillermo Toledo y Juan Vinuesa.
'1936', una obra que va más allá de vencedores y vencidos
En España, el 18 de julio de 1936 marcó el inicio de un shock que se prolongó 40 años y que todavía tiene un papel clave en todos los estamentos y clases de la sociedad. El golpe de Estado militar implementó con violencia un nuevo régimen definido por la represión política, social y económica. Durante muchos años, la historia se contó desde el prisma de los vencedores. Pero la obra ‘1936’ la aborda desde otro ángulo.
"La mirada teatral de este montaje no se basa en la dicotomía de los vencedores y los vencidos, de los amigos y enemigos", defiende Andrés Lima. "Queremos que el espectador reflexione, que nuestros adolescentes y jóvenes comprendan, y que todos podamos ponernos en el lugar del otro. Vamos a intentar pintar un paisaje lo suficientemente elocuente que sirva para recordar e imaginar, para hacernos preguntas que nos lleven a comprender mejor, a descubrir dónde están las heridas", sentencia su creador sobre la obra que este sábado emitió La 2.
Ovación atronadora de la audiencia al estreno de '1936' en La 2
El estreno de '1936' en el prime time de La 2 ha sido muy aplaudido por la audiencia en redes. Son muchos los que no han dudado en aplaudir a RTVE por apostar de nuevo por el teatro en su programación y por hacerlo con una obra de teatro tan necesaria como esta pues es toda una clase magistral de historia.
De hecho, son varios los espectadores los que señalan que '1936' debería ser de visionado obligatorio en los institutos para que los jóvenes sepan que es lo que pasó en la guerra civil y con el inicio del franquismo en España ahora que hay tantos jóvenes que dicen añorar la dictadura de Franco sin saber bien que es lo que supuso para la sociedad.
Asimismo, otros tantos espectadores le piden a José Pablo López, el presidente de RTVE que siga apostando por el teatro en la programación de La 2 e impulse el regreso de 'Estudio 1'.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram