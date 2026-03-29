El público dicta esta atronadora sentencia al estreno de '1936' sobre el franquismo en RTVE con un comentario repetido

Con motivo del Día Mundial del Teatro que se celebró el pasado viernes 27 de marzo, RTVE se ha volcado con una programación especial tanto en radio como en televisión. Una celebración que culminó este sábado con el estreno en el prime time de La 2 de la obra multipremiada '1936' sobre la guerra civil y el comienzo del franquismo.

Así, La 2 levantó de su programación el célebre 'Versión española' de Cayetana Guillén Cuervo para estrenar la adaptación televisiva de la obra teatral de Andrés Lima que recibió seis premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas y cinco premios de la Revista Godot en 2025 y opta a tres premios Max en 2026.

Con '1936', La 2 recuperó la marca 'La 2 es teatro' por una noche. La obra narra el acontecimiento más traumático de la historia contemporánea española y recrea episodios clave, desde el golpe de Estado de 1936 hasta el final de la contienda bélica en 1939 con el triunfo del franquismo.

El espectáculo teatral fue dirigido por Andrés Lima y escrito por Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga. Se estrenó en noviembre de 2024 en el Teatro Valle-Inclán de Madrid y fue uno de los grandes éxitos de la temporada teatral 2025.

La adaptación para televisión es una producción de RTVE, en colaboración con Check In producciones, Centro Dramático Nacional y El Terrat, con el apoyo de Comisionado de España en libertad 50 años. Fue grabada en el campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid por un equipo de RTVE de más de 15 personas, bajo la dirección del realizador Gonzalo Bello. Conforman el reparto Antonio Durán “Morris”, Mamen Camacho, Natalia Hernández, María Morales, Francisco Ochoa, Cristina Arias, Guillermo Toledo y Juan Vinuesa.

'1936', una obra que va más allá de vencedores y vencidos

En España, el 18 de julio de 1936 marcó el inicio de un shock que se prolongó 40 años y que todavía tiene un papel clave en todos los estamentos y clases de la sociedad. El golpe de Estado militar implementó con violencia un nuevo régimen definido por la represión política, social y económica. Durante muchos años, la historia se contó desde el prisma de los vencedores. Pero la obra ‘1936’ la aborda desde otro ángulo.

"La mirada teatral de este montaje no se basa en la dicotomía de los vencedores y los vencidos, de los amigos y enemigos", defiende Andrés Lima. "Queremos que el espectador reflexione, que nuestros adolescentes y jóvenes comprendan, y que todos podamos ponernos en el lugar del otro. Vamos a intentar pintar un paisaje lo suficientemente elocuente que sirva para recordar e imaginar, para hacernos preguntas que nos lleven a comprender mejor, a descubrir dónde están las heridas", sentencia su creador sobre la obra que este sábado emitió La 2.

Ovación atronadora de la audiencia al estreno de '1936' en La 2

El estreno de '1936' en el prime time de La 2 ha sido muy aplaudido por la audiencia en redes. Son muchos los que no han dudado en aplaudir a RTVE por apostar de nuevo por el teatro en su programación y por hacerlo con una obra de teatro tan necesaria como esta pues es toda una clase magistral de historia.

De hecho, son varios los espectadores los que señalan que '1936' debería ser de visionado obligatorio en los institutos para que los jóvenes sepan que es lo que pasó en la guerra civil y con el inicio del franquismo en España ahora que hay tantos jóvenes que dicen añorar la dictadura de Franco sin saber bien que es lo que supuso para la sociedad.

Asimismo, otros tantos espectadores le piden a José Pablo López, el presidente de RTVE que siga apostando por el teatro en la programación de La 2 e impulse el regreso de 'Estudio 1'.

#La2esTeatro Me han faltado manos para aplaudir! Qué maravilla! Gracias @rtve por emitir está gran obra de teatro.

👏👏👏👏👏 — La Pumuky (@LaPumuky1) March 29, 2026

'1936' a parte de ser una auténtica lección obligatoria de historia es una OBRA MAESTRA.. Lo mejor que he visto en mi pvta vida



No es lo mismo verlo en una pantalla fría de TV que en el #teatro



Cuando sonó 'Sapanish Bombs' The Clash, lloré #La2esTeatropic.twitter.com/naZxsDWTDF — BLACK IS A KOLORR🏴🐌🏴‍☠️ (@Hateunicorns2) March 28, 2026

#la2esteatro, maravillosa obra 1936. Me ha tenido pegada a la pantalla...Calidad suprema. — Maite Silveira (@SilveiraMaite) March 29, 2026

Estaría bien que 1936 se emitiera en los institutos, para que todos esos jóvenes a los que le han comido el coco los voceros de Vox sepan lo que ocurrió y porqué ocurrió.#La2esTeatro — La Ró 🔻 (@Kelpie75) March 29, 2026

Magnifica 1936, sobrecogedora, impactante, brillante, imprescindible lección de historia, que la televisión pública la haya programado me parece un verdadero acierto.

#la2esTeatro — Belén Sánchez (@belenpinguino) March 29, 2026

Maravillosa. Tendría que ser Obligación verla. Enhorabuena por la elección #La2esTeatro — Sandra Esteban (@sandrisari) March 29, 2026

Magnífica #1936 en #La2EsTeatro



Y qué oportuno recordar la coautoría de la Iglesia católica del Golpe de Estado, la Guerra Civil, las ejecuciones de la posguerra y los 40 años de dictadura franquista. pic.twitter.com/XLVz2Xyq5m — Patricia Simón ✍️ (@patriciasimon) March 28, 2026

Ver "1936" en televisión #La2esTeatro es todo un regalo.

Este teatro televisado me ha recordado al programa "Estudio 1", ojalá @Josepablo_ls volver a ver este formato adaptado a los tiempos y medios que existen.

Haría todavía más grande el servicio público que presta @la2_tve — Alejandro Sánchez (@AleSancRodr) March 28, 2026

#La2esTeatro pero qué maravilla estoy viendo q me

Tiene pegada a la televisión? Hacía tiempo q no me impresionaba una actuación así . Debería ser obligatorio para todos verla. — Ma. ma. pa (@yuyulandia10) March 28, 2026

Han emitido en @la2_tve esta fantástica obra que recomiendo encarecidamente, es magnífica.



Si tenéis opción de verla volviendo a la Guía de la TV no lo dudéis, y si no de momento está en la app.



#1936 #La2esTeatro



Puedes ver 1936 en RTVE Playhttps://t.co/EfiZdYijsm — Raúl de Lope (@rdelope) March 29, 2026

#1936 es una de las mejores obras de teatro que he visto en mucho tiempo. Debería ser obligatoria en los institutos. Gracias a #La2esteatro por permitirme volver a disfrutar de ella.



También gracias a @Josepablo_ls por hacer de la TV pública algo grande — Zahra (@Zahravj) March 28, 2026

Ahora viene cuando en casa nos ponemos en pie a aplaudir esta absoluta maravilla.#obra1936

#la2esteatro — 🔻Enrosinat👽🇵🇸 🦝 (@enrosinat) March 29, 2026

Estaba zapeando y he llegado a @la2_tve me ha sorprendido “1936” una obra de teatro brutal que te atrapa y te sorprende pegándote a las tablas(a la pantalla en este caso) para desgranar lo que fue la guerra civil #La2esTeatro #teatro #vivaelteatro 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻está en @rtveplay pic.twitter.com/azBvBxCVCc — Pedro J.Rivera (@pedro_riv) March 29, 2026

IMPACTANTE!!!!!.#La2esTeatro

Más teatro por favor!!!!.👏👏👏👏👏👏👏👏👏 — asudriana julsp (@asudriana) March 29, 2026

MARAVILLA. Esta es la tele pública que quiero. #la2esteatro — Jesús Torres (@JesusTorresAct) March 28, 2026

Vaya espectáculo de actuaciones, de grabación, de iluminación, sonido. #La2esTeatro

Aplauso fuerte y gracias! — Artu Garsan 🚜 (@artu_garsan) March 28, 2026

#La2esTeatro Por fin teatro de verdad en Televisión Española — imagine Gutiérrez (@imagineBurgos) March 28, 2026

Maravillosa obra #1936 #La2esTeatro ojalá y la pusieran en todos los institutos, analizar y estudiar nuestro pasado más reciente nos ayuda a entender nuestro presente — Mertxe (@MERTXEMORGADO) March 28, 2026

#La2esTeatro Qué maravilla que pongan la obra 1936. Magnífica pic.twitter.com/A4x4jIZTjH — Diversa (@SusiHRS) March 28, 2026

#La2esTeatro Qué bueno ver esta gran obra teatral, 1936, en la televisión pública. Con grandes actores como @Duranmorris y @merywarren. — Abraham González (@AbrahamGonzlez5) March 28, 2026

#La2esTeatro pedazo de obra 1936. Muy, muy cuidada. Willy está increíble. — Julen Urizar Compains (@julenuri) March 28, 2026

Por favor #La2EsTeatro que vuelva como un Estudio 1.

Si la gente no puede salir por su economía al teatro, que el teatro llene nuestros hogares de cultura. — IreNuka (@IreIrenuka) March 28, 2026

Regalazo de @la2_tve ahora mismo!!!!! #1936 ¡Háganse el favor de verla! #La2esTeatro — Mónica Fca. Ujfalusi (@paquitacorleone) March 28, 2026

#La2esTeatro hoy #1936 la mejor clase de Historia, para ciudadania en #España esa en la q nunca se llego

guerra civil en #educacion y como muchas #mujeren gritaron #NoPasaran entre ellas #LaPasionaria pic.twitter.com/uzXV2Tnx1g — #mujeresenciencia (@ChemistredPuck) March 28, 2026

Viva la tele pública #La2esTeatro — Daиi (@dani_delphine) March 28, 2026