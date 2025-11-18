Entrevista a Lucía Casani, tras ser expulsada de 'OT 2025': del triángulo amoroso con Tinho y Guille a su voto por Claudia

La Gala 9 de 'OT 2025' fue de esas que dejan claro que el concurso ya ha entrado en su fase final. Desde el número inicial se notaba que los chicos llegaban cansados, pero también más unidos y conscientes de lo que se estaban jugando. Tras la expulsión de María Cruz la semana pasada, la noche empezó fuerte con la actuación grupal junto a Isabel Aaiún, cantando "La potra salvaje", y a partir de ahí todo fue tensión, nervios y momentos de piel de gallina. El jurado estuvo especialmente cercano, casi cariñoso, como si quisieran acompañar a los concursantes en un tramo que ya pesa. Se vio a Abraham Mateo y a Leire Martínez más protectores de lo habitual, aunque eso no evitó críticas duras cuando hacía falta. Hablaron de afinación, de desgaste vocal, de fallos que ya no deberían aparecer. Aun así, también hubo palabras bonitas, sobre todo hacia quienes demostraron crecimiento real sobre el escenario.

Las nominaciones, de las que saldrían 4 nominados y solo 3 se salvarían, fueron uno de los momentos más delicados de la noche. Finamente, Téyou, Guillo Rist, Olivia y Claudia quedaron señalados al principio, pero finalmente los profesores salvaron a Olivia y los compañeros hicieron lo propio con Claudia. Eso dejó a Guillo Rist y Téyou expuestos (vota aquí para salvar a uno de los dos), una pareja de nominados que para muchos estaban dentro de la gran final por seguro, y que han conquistado al público semana tras semana. Esto les dejó desencajados: Él, sorprendido por estar en peligro por primera vez; ella, resignada pero luchadora ante su nominación.

Pero antes de las valoraciones del jurado fue el turno de despedir a Lucí Casani o Guille Toledano, los amigos inseparables de la academia. El desenlace fue duro, no podía ser de otra manera. Lucía Casani recibió el 37% de los votos del público y Guille Toledano el 63%, por lo que Lucía se despedía de la academia tras varias nominaciones que había superado con creces. Su salida dejó un ambiente de tristeza contenida en el plató. Su actuación sonó a despedida desde la primera nota: emotiva, vulnerable, honesta. Guille se salvó con un apoyo claro del público, pero incluso él quedó con la voz temblorosa al despedirla. Fue una gala que recordó por qué 'OT' no es solo un concurso: es un viaje emocional que, cuando se acerca la final, se vuelve más humano que nunca. Ahora, el concurso está más ardiente que nunca, con dos nominados cuya expulsión dolerá dentro y fuera de la academia. Y de todo ello hemos hablado con Lucía Casani, tras salir de la academia.

En ningún momento, ni tus compañeros ni los profes te salvaron de esas propuestas del jurado para abandonar la academia. ¿Cómo lo has vivido?

Al final es que esta edición es muy complicada. Y entramos todos sabiendo que, si ya la gracia no sabíamos ni quién se iba a ir, en las últimas galas ya era como "Buah, todo el mundo lo hace muy, muy bien. Es un nivel muy, muy alto..." .Está claro que tienen que nominan a gente y se entienden totalmente. Sobre lo de que no me salvaron profesores, compañeros, sí que es verdad que lo vivimos de una forma distinta, porque todos hemos vivido esa experiencia de tener que poner la pizarra a un compañero y no le damos tanta importancia como realmente podría serlo porque, al final, como hemos estado ahí, lo entendemos muy bien y entendemos muchísimo. Tratamos de no enfadarnos con ese tipo de cosas.

¿Qué tal ha sido tu relación con Tinho? Os han shippeado mucho en redes sociales

No tenemos mucha información de esto. La verdad que la relación con él es increíble, es de mis mejores apoyos aquí dentro. Nada más lejos de la realidad, es como mi hermano aquí dentro, la verdad que todo increíble, que lo quiero un montón.

¿Cómo ha sido vivir esta semana nominada junto a Guille, uno de tus apoyos más fuertes en la academia?

Esta semana, sí que es verdad que lo he llevado mucho mejor que las anteriores en el aspecto personal, porque Guille me lo ha puesto muy fácil. O sea, recuerdo estar todas las noches hablando con él y no he llorado tanto como las anteriores porque me lo he pasado muy bien con él. Me ha ayudado mucho en ese aspecto. Me da pena que haya sido con él porque si era una cosa u otra, lo íbamos a pasar mal los dos, entonces, por ese lado mal, pero por el lado de que hemos podido apoyarnos mutuamente superbién.

Después de la expulsión, cuando estabas hablando con Noemí, comentaste que tenías miedo a lo que podía pasar fuera. ¿Cómo vas a encarar el futuro y qué canción te gustaría llevar para la gira?

Pues ahora que he salido lo veo todo un poco más estructurado, todo más tranquilo. No me voy a morir si salgo de la academia. O sea, todo bien. Y para la canción de la gira no tengo ni idea, pero me gustaría hacer una de las que me tocó cuando estaba nominada. La verdad, me haría mucha ilusión. Por ejemplo, "Tu tanta falta de querer" es una canción que me gusta mucho, mucho.

Se ha especulado mucho sobre el supuesto triángulo amoroso que has mantenido con Guille Toledano y Tinho

Me han comentado lo del triángulo amoroso y ha sido como... "¡Qué raro!" Porque claro, nosotros lo vivimos de una forma más amistosa, como de hermanos. Entonces, cuando sales y te dicen: "Yo sé que te quiere, yo sé que estáis juntos"... Es raro, porque nosotros lo vivimos como un cariño de hermanos, como de amistad. Pero es bonito también ver cómo lo vive la gente desde fuera y es un poco gracioso.

¿Qué significa para ti el tema de Rocío Durcal que has cantado y con el que has sido expulsada?

Mi familia es muy fan de este estilo de canciones. Les encantan las rancheras, les encanta. Las cumbias... Ese estilo de música les encanta y la verdad que es una parte de mí que me han inculcado también, la siento muy muy mía y no había tenido la oportunidad de poder cantarla aquí y ya que estaba nominada y posiblemente me iba, pues que sea lo último.

¿Cómo ha sido esa primera toma de contacto con los fans en las firmas de discos?

La primera toma de contacto con los fans fue increíble. Estaba todo el mundo superanimado, todo el mundo se volcaba en nosotros, muy simpáticos. Por suerte, no hubieron comentarios malos, todos los comentarios eran superpositivos, se notaba el cariño que sentía la gente, que era uno de nuestros miedos de salir: lo que nos podían llegar a decir. Nos daba un poco de miedo, pero la gente nos arropó muchísimo, sobre todo a Tinho, que no es de Valencia, y me hizo mucha ilusión que mi tierra sí que lo adoptara en ese aspecto. Me gustó muchísimo porque me traje un montón de regalos y un montón de dibujos.

Téyou y Guillo han mostrado su enfado con el jurado por las valoraciones que les dieron en la última gala. Un tipo de valoración que tú también has experimentado porque les criticaron el hecho de estar mal en la academia, aunque encima del escenario lo hicieran bien

Sí, estamos durante toda la semana muy agobiados, muy estresados y tener ese feedback más personal, igual en ese momento te afecta mal y por eso a lo mejor están un poco enfadados momentáneamente, aunque luego lo aceptaran y dirán: "Bueno, tenían razón", porque al final ser artista no es únicamente musical, sino que es también un tema personal. Yo lo agradecí mucho porque yo no era consciente en ese momento de algunos comentarios que yo me hacía a mí misma, que yo comentaba. Y yo sentía que eran normales, hasta que me empezaron a comentar mucho que igual tenía que cambiar mi perspectiva y ser un poco más positiva. Por eso creo que a lo mejor ahora no lo ven, pero lo van a ir viendo poco a poco, que les va a venir muy a su favor.

¿Hay algún estilo en el que te ves desarrollando tu carrera? ¿Y hay alguna canción que te ha quedado pendiente de cantar en 'OT' con algún compañero o en solitario?

Pues la verdad es que me encantaría hacer un montón de estilos, pero sí que siento que el estilo que más me representa a mí es el pop latino, ya sean baladas, movidas... Me gusta mucho experimentar, pero sí que es verdad que me quiero dejar también un poco guiar por cómo me sienta en el momento, de estilo de canciones, pero sobre todo, pop latino. Luego, sobre los temas de canciones que me hubiera gustado cantar dentro de la academia, la de "Adiós" de Ráfaga, o "La Reina", de Cristina Aguilera, me hubieran encantado. Y con Tinho me hubiera gustado mucho cantar un estilo pop-rock algo movido, porque deseábamos todas las semanas que nos tocara juntos y como con Guille ya lo pude hacer, sobre todo con Tinho me haría mucha ilusión.

Siempre has mencionado mucho a Marina Reche en la academia. ¿Te ves haciendo una colaboración con ella en un futuro?

Pues me encantaría, la verdad, me encantaría hacer una colaboración con Marina Reche, la amo, la amo de verdad. Ya me encantaba Alba Reche cuando estaba en el programa en 2018, y cuando conocí a su hermana ya fue como "Dios mío, os adoro". O sea, Dios bendiga a sus padres porque las dos me encantan, las amo muchísimo y me encantaría hacer una colaboración con ella. Me encantan sus temas, cómo escribe, la emoción que le pone en todo...

Si te hubieras quedado en la academia, ¿a quién hubieras salvado con la pizarra?

Es que a mí la actuación de Claudia me encantó. No sé qué hubiera hecho en ese momento, porque al final llega ese momento y te guías un poco por lo que estás sintiendo ahí, lo tienes que escribir en un minuto. O sea, es mucha presión, mucha prisa. Pero hubiera salvado a Claudia, porque además tuvo una semana bastante complicada con los mocos... Lo pasó muy mal. Posiblemente la hubiera votado a ella.