'El Tiempo Justo' anticipa la entrevista del rey Juan Carlos en un programa de televisión en plena polémica

Este miércoles salen a la luz las memorias del rey Juan Carlos I tituladas 'Reconciliación' en Francia. Tras hacerse públicos varios fragmentos en los que no deja bien parados ni a su hijo el rey Felipe ni a la reina Letizia, en 'El tiempo justo' han dejado caer que el rey emérito podría realizar una entrevista en televisión que sin duda daría mucho que hablar.

La publicación de las memorias ha coincidido con el regreso del rey Juan Carlos a Sanxenxo. Y por ello, el reportero Álex Álvarez de 'El tiempo justo' no se ha cortado nada al invitar a gritos al emérito al programa de Joaquín Prat para presentar sus memorias.

Justo después de escuchar al reportero de 'El tiempo justo' era Antonio Rossi el que informaba que donde si va a dar una entrevista el rey Juan Carlos I es en la televisión pública francesa. "El presentador del programa 'Secretos de historia' ha publicado que 'no te pierdas el próximo miércoles 26 de noviembre en France 3 la entrevista exclusiva del rey emérito Juan Carlos a las 21:10 horas en su casa de Abu Dabi", explicaba el colaborador.

Tras ello, Luis Pliego recordaba como la editorial francesa hizo un viaje de prensa a Abu Dabi y que la editorial que publicará el libro en España también quiere que el rey emérito conceda alguna entrevista. "A mí me cuentan que la editorial que va a publicar el libro en España está intentando convencer al rey para que haga también alguna televisión, sería probablemente en un programa de máxima audiencia, y si él no se desplaza al plató han puesto a disposición un viaje a su casa de Abu Dabi", aseveraba el director de Lecturas.

'El tiempo justo' habla de las posibles entrevistas del rey Juan Carlos I

No obstante, Antonio Rossi recordaba que la periodista que ha escrito las memorias ha asegurado que no se va a hacer ningún tipo de promoción y entrevistas en España. "Lo esperable es que en España también se hagan algunas entrevistas a medios y a algún canal de televisión", apostillaba Jorge Borrajo, el director de Semana.

"¿A un canal de televisión Mariangel tú que llevas muchos años trabajando con Casa Real solo contemplaría el rey imagino, aunque la invitación de Álex está hecha, darla en el ente público, en RTVE no?", le cuestionaba entonces Joaquín Prat a su compañera. "No lo sé, a lo mejor le hace gracia algún programa de estos más ligeros", le contestaba Mariangel Alcázar. "Más divertido", apostillaba Luis Pliego.

De esa forma, la periodista experta en Casa Real y el director de Lecturas dejaban caer una posible entrevista del rey Juan Carlos I en 'El Hormiguero' de Pablo Motos sin mencionarle directamente. ¿Logrará el presentador de Antena 3 lo que nunca antes se ha podido ver?