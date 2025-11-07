Carlos Alba preocupa por su salud tras 'Supervivientes All Stars': "Seguramente me tendrán que abrir"

Tras varios meses afrontando situaciones extremas en los Cayos Cochinos, Carlos Alba se ha encontrado con una situación en su vuelta a España que le ha llevado directo a Urgencias. El concursante de 'Supervivientes All Stars' se ha sincerado con sus seguidores en Instagram sobre su último revés de salud, que según adelanta podría culminar en una intervención quirúrgica si su estado no mejora en los próximos días.

"Joder, manda pelotas", ha comenzado lamentando el chef ante sus más de 332.000 seguidores en la plataforma antes de explicar el motivo de su inesperada visita al hospital de Sevilla tras pasar unos días en Madrid. "Me he encontrado que llego aquí a Sevilla y me ha picado una araña en el brazo", ha explicado el televisivo, consciente de la ironía de su revés de salud, pues en Honduras no sufrió ni una sola picadura de mosquito.

Carlos Alba podría someterse a una intervención quirúrgica tras su último revés de salud: "Me tendrán que abrir para sacarme la infección"

"Tengo el brazo que soy Popeye... ¡Un dolor!", ha asegurado Carlos Alba sin mostrar el estado de la picadura que le ha hecho pasar la noche en Urgencias. "Me he tirado dos meses en Honduras y no me ha picado ni un mosquito. Decían que era por la sangre, por mi sangre, que por lo visto no… Mis compañeros estaban brutal y yo nada", ha bromeado el chef sobre su suerte en el reality de Telecinco.

Así, el televisivo ha explicado que le han recetado "antibióticos y corticoides" para frenar la infección que la mordedura de araña le ha provocado, pero asegura que los médicos le han advertido que tal vez "no sea suficiente". Por lo que, de no mejorar, como ha explicado hacia el final de su historia, tendrá que someterse a una intervención quirúrgica.

"Seguramente me tendrán que abrir para sacarme la infección", ha adelantado Carlos Alba, que lamenta cómo esta experiencia ha estropeado su ansiado regreso a la normalidad tras meses de supervivencia. "Al final tendría que haberme quedado en Honduras. Tendría que haberme quedado en Honduras", ha bromeado el chef ante sus seguidores.