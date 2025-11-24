Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del martes 25 de noviembre: Luisa, en peligro de muerte

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE. También acaba de ser nominada a los Premios Rose D'Or y además el pasado jueves cumplía 300 capítulos.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Leonardo se encaraba con Matilde después de que ella le recrimine su actitud y cómo está haciendo daño a Bárbara aunque él no quiera.

Por su parte, Bárbara le reconocía a Leonardo que está pasando por un vía crucis desde que él e Irene regresaron del viaje y le cuestionaba a Irene si sigue teniendo los mismos sentimientos por el joven tras el viaje.

Pepa le preguntaba a Adriana por el estado de su hermana en la cárcel y ella le contaba que le ha pedido ayuda a Atanasio para saber cómo sacar a Luisa de la cárcel y que pueda volver al Valle cuanto antes.

Mercedes trataba de saber si a Dámaso le merece la pena todo lo que está haciendo para tratar de vengarse de Victoria y José Luis y le instaba a que cuente toda la verdad.

Matilde proponía a Atanasio iniciar una nueva vida fuera de Valle Salvaje. Y Rafael mostraba su preocupación a Adriana sobre que todo lo que ha pasado con Luisa termine afectando a su bebé y que debería distraerse con otras cosas. Por si fuera poco, Atanasio le informaba a Adriana de que podrían condenar a Luisa por sacrilegio.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 25 de noviembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano':

Avance del capítulo 303 de 'Valle Salvaje' del martes 25 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le pide a Dámaso que si de verdad le amó alguna vez y queda algo de cariño en su corazón que no complique más las cosas y haga lo mejor para todos.

Tras oír por boca de Atanasio que Luisa podría ser condenada a pena de muerte, Adriana sufre un pequeño mareo alertando tanto al propio Atanasio como a Rafael. Por otro lado, Rafael le pide urgencia a Atanasio con unos papeles.

Leonardo le pide a Bárbara que por favor no se olvide de él porque tienen una esperanza de poder retomar su relación pero sus palabras no sirven de nada. Mientras, José Luis le deja claro a su hija Irene que antes o después Bárbara encontrará al amor de su vida porque es una mujer muy hermosa y simpático, pero ella insiste en defender que su amiga está enamorada de Leonardo.

Por su parte, Matilde habla con Mercedes sobre el último desencuentro que ha tenido con Victoria. Tras ver a su hijo Alejo con Dámaso, José Luis trata de saber si estaba malmetiendo contra él y el marido de Victoria le recuerda todo lo que se está jugando.

Adriana visita a Luisa y el capitán la alarma: Luisa ha dejado de comer y está cada vez más débil y no duda en decirle que no sería la primera presa que se muere de hambre. Y en la Casa Grande, Rafael azuza a Alejo y le alerta sobre el riesgo de que Luisa sea ejecutada.