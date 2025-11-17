'Valle Salvaje' recibe por sorpresa esta noticia que sentencia claramente su futuro en TVE y Netflix

'Valle Salvaje' se encuentra en su mejor momento en TVE. Además de triunfar en audiencias, la serie creada por Josep Cister y producida por Bambú Producciones está nominada en dos prestigiosos galardones internacionales como Mejor Telenovela.

El próximo lunes 24 de noviembre, 'Valle Salvaje' podría sumarse a 'La casa de papel' y a 'La Promesa' como la tercera serie española en ganar un Premio Emmy Internacional. En caso de llevárselo tomaría el relevo de 'La Promesa', que fue la ficción que lo ganó en 2024.

Pero ahora, 'Valle Salvaje' ha recibido otra gran noticia pues ha sido nominada a mejor Telenovela en los prestigiosos galardones Rose D’Or, que reconocen la excelencia en la producción televisiva internacional desde 1961. Una ceremonia que tendrá lugar en Londres el próximo 1 de diciembre.

La ficción recibe este reconocimiento en su mejor momento de crítica y audiencia. El próximo jueves 20, alcanza la cifra de 300 episodios siendo, junto a 'La Promesa', una de las "Historias que hacen Historia" en las tardes de La 1.

Pero más allá de estos dos célebres galardones en los que está nominada, 'Valle Salvaje' tiene ya el mayor premio que puede haber en televisión, que es el éxito entre la audiencia. La serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga y Marco Pernas cerró octubre con los mejores datos de su historia, al alcanzar un 12% de share y una media de 832.000 espectadores (957.000 añadiendo el diferido).

Por si fuera poco, logró el pasado mes una media diaria de 1.464.000 espectadores únicos, liderando su franja cada tarde y con una ventaja de entre 1.9 y 2.7 puntos respecto a sus principales competidores.

Este reconocimiento a 'Valle Salvaje' consolida el éxito de la ficción diaria de RTVE en los prestigiosos premios Rose D’Or. En 2023, 'La Promesa', serie con la que conforma el tándem perfecto de ficción cada tarde, se convirtió en la única producción española en ser nominada en esa edición de los galardones.

Dos años antes fue 'Dos vidas', otra serie creada por Josep Cister y con Bambú Producciones, la que sí se alzó con el triunfo en el 60º Festival Rose D'Or en la edición de 2021.