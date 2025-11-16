'Valle Salvaje', avance semanal capítulos del 17 al 21 de noviembre: La venganza contra Victoria y José Luis

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo se confesaba con Rafael y recuerda que él se ha enfrentado a todos por defender a Luisa y que despreció incluso su apellido y a su padre y no entendía por qué ahora ella no quiere saber nada de él. Además, Alejo pensaba que ha vivido una mentira.

Por su lado, Adriana trataba de saber por qué Pepa no le ha contado nada sobre Luisa ni por qué su amiga nunca le dijo que ya había robado anteriormente. Pepa le dejaba claro que si robó fue para poder alimentar a sus hermanos. Tras ello, Adriana visitaba a su amiga a la cárcel y esta terminaba confesando que fue Tomás quién robó la talla.

Victoria le confirmaba a Dámaso que si que tuvo algún escarceo con José Luis durante su matrimonio porque él tenía problemas con Pilara. Paralelamente, José Luis no dudaba en amenazar a Victoria diciéndole que o Dámaso se marcha de Valle Salvaje o tendrá que marcharse ella con él.

Mercedes insistía en decirle a Dámaso que Victoria le tenía engañado y que ella es capaz de matar como hizo con Pilara para salirse con la suya. Todo mientras Victoria piensa que está sola y que siempre que lo necesita José Luis le da de lado.

Bárbara aseguraba que está mejor y ya no sufre tanto por Leonardo justo cuando el joven regresaba junto a Irene mostrándose muy cómplices con las dudas de si se han casado o no.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 17 al 21 de noviembre. No te olvides que la ficción diaria se emite a las 17:40 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 297 de 'Valle Salvaje' del lunes 17 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Francisco se da cuenta de que Irene no está muy contenta tras su regreso con Leonardo y su tía Eva le advierte de que no debería tomarse tantas confianzas con la Gálvez de Aguirre.

Por su parte, Bárbara asegura que no hay mucho que hablar sobre el regreso de Leonardo e Irene mientras Matilde le dice que ha escuchado algo sobre ellos. Después, son los propios Irene y Leonardo los que quieren hablar con su amiga para ponerle al tanto de su viaje.

José Luis siente mucha frustración por no poder ayudar a Alejo ante la situación que atraviesa tras la detención de Luisa y propone apartarle de la Casa Pequeña una temporada.

Dámaso le pregunta a Victoria por su hijo Gaspar porque solo hablaba de él cuando era pequeño pero quiere saber en qué tipo de hombre se convirtió después y quiere saber toda la verdad. Además no duda en preguntarle por cómo está su relación con el duque y le deja claro que le gustaría estar con ella pero Victoria le pide que se marche.

Atanasio avisa a Matilde de que tiene que ir con cuidado con el duque y que por lo pronto no debería acudir a la Casa Pequeña tan a menudo para evitar sospechas. Y al verle por allí, Victoria se queda sorprendida.

Avance del capítulo 298 de 'Valle Salvaje' del martes 18 de noviembre

Dámaso confirma las sospechas de Mercedes y le propone una alianza contra los duques de Valle Salvaje.

Por su parte, Pepa visita a su hermana en la cárcel, pero, viendo el estado de Luisa, toma una decisión que podría costarle muy cara.

Avance del capítulo 299 de 'Valle Salvaje' del miércoles 19 de noviembre

Enterada del sacrificio de Pepa, Adriana encarga a Atanasio conseguir toda la información posible para ayudar a Luisa.

Además, la Salcedo intenta convencer a Alejo de seguir confiando en su prometida. Mientras Victoria azuza al duque contra Dámaso cuando le confiesa que la intentó besar.

Avance del capítulo 300 de 'Valle Salvaje' del jueves 20 de noviembre

Leonardo e Irene le cuentan a Bárbara la verdad sobre su viaje y, aunque Bárbara finge fortaleza, se derrumba a solas.

Alejo abandona la Casa Pequeña para pasar unos días junto a su familia. Por otro lado, Dámaso está dispuesto a hacerles pagar a Victoria y José todos sus pecados.

Avance del capítulo 301 de 'Valle Salvaje' del viernes 21 de noviembre

Dámaso comparte con Mercedes la compra que ha hecho de unas tierras y le asegura que no ha de temer al duque.

Pero cuando Victoria se entera, toma cartas sobre el asunto. Luisa recibe una visita inesperada en la cárcel que le lleva a enfrentarse a Adriana, dejando a la Salcedo muy preocupada.