Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del viernes 14 de noviembre: la amenaza de expulsión a Victoria y un esperado regreso

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', , José Luis se encaraba con Victoria y le decía que no vuelva a mentar a sus hijos y ella le respondía que quizás tenía que haberse casado con Mercedes y no con ella.

Matilde le confesaba a Bárbara que su tía Victoria es la responsable de todos los disgustos y que lo único que se le ocurre para poner fin a todo es marcharse del Valle y alejarse para siempre de la que fue su suegra. Después, Matilde optaba por hablar con Atanasio sobre la situación de Matilde.

José Luis le recordaba a Dámaso que está en su casa y que no puede soltar por su sucia boca todo lo que le apetezca sin tenerle un mínimo de respeto y el desaparecido marido de Victoria se preguntaba qué va a hacerle ante esa amenaza.

Por otro lado, José Luis le decía a Rafael que lo mejor para su hermano Alejo es que se olvide para siempre de Luisa y hacerle comprender que no puede seguir adelante con su relación y con su compromiso. Mientras, Alejo empezaba a dudar de Luisa pero su hermano le hace ver que tiene que pensar en anteponer lo que quiere de verdad.

Pepa dejaba entrever a Adriana que su hermana Luisa no es como ella cree y que si es capaz de robar. Y Luisa terminaba por decirle a Alejo que nunca le ha querido y que solo se ha aprovechado de él para lograr que se olvide de ella. Por otro lado, Francisco confesaba que no le gusta nada Victoria y que no quiere ser el mayordomo de la Casa Grande.

Mercedes le decía a Dámaso que piensa cumplir la promesa que le dio a su hermana Pilara aunque eso suponga tener que ver todos los días a la persona que le quitó la vida y terminaba confesándole que fue Victoria.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes 14 de noviembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano':

Avance del capítulo 296 de 'Valle Salvaje' del viernes 14 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo se confiesa con Rafael y recuerda que él se ha enfrentado a todos por defender a Luisa y que despreció incluso su apellido y a su padre y no entiende por qué ahora ella no quiere saber nada de él. Además, Alejo piensa que ha vivido una mentira.

Por su lado, Adriana trata de saber por qué Pepa no le ha contado nada sobre Luisa ni por qué su amiga nunca le dijo que ya había robado anteriormente. Pepa le deja claro que si robó fue para poder alimentar a sus hermanos. Tras ello, Adriana visita a su amiga a la cárcel y esta termina confesando que fue Tomás quién robó la talla.

Victoria le confirma a Dámaso que si que tuvo algún escarceo con José Luis durante su matrimonio porque él tenía problemas con Pilara. Paralelamente, José Luis no duda en amenazar a Victoria diciéndole que o Dámaso se marcha de Valle Salvaje o tendrá que marcharse ella con él.

Mercedes insiste en decirle a Dámaso que Victoria le tenía engañado y que ella es capaz de matar como hizo con Pilara para salirse con la suya. Todo mientras Victoria piensa que está sola y que siempre que lo necesita José Luis le da de lado.

Bárbara asegura que está mejor y ya no sufre tanto por Leonardo justo cuando el joven regresa junto a Irene mostrándose muy cómplices. ¿Pero se han casado ya o siguen siendo solteros?