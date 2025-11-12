Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del jueves 13 de noviembre: se descubre el secreto de la muerte de Pilara

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Matilde le pedía a Bárbara que sea discreta sobre su relación con Atanasio porque como llegue a oídos de su tía Victoria podrían tener problemas. Y Bárbara lloraba porque Irene y Leonardo podrían estar casándose en ese mismo momento.

Dámaso no dudaba en preguntarle a Victoria quién era en realidad el padre de su hijo Gaspar pues pensaba que no era él sino el duque y ponía contra las cuerdas a su mujer.

Adriana le confirmaba a Matilde que está muy acertada con sus presentimientos sobre su hermana porque Luisa no está nada bien en prisión aunque han hecho saber que sí. Todo mientras Pepa las escuchaba al otro lado de la puerta. Y tras ello, Pepa no dudaba en encararse con Adriana para preguntarle por qué no le había contado nada de su hermana.

Por otro lado, Dámaso le dejaba caer a Alejo que es mejor no cabrear a su padre porque a las malas puede ser muy malo y el Gálvez de Aguirre trataba de saber si tuvieron algún problema. También Rafael intentaba saber si pasó algo entre ellos dos y no dudaba en preguntárselo a José Luis.

Mercedes le dejaba claro a Victoria que mientras ella siga en el Valle siempre habrá alguna guerra como la que mantiene con ella, con Matilde y con sus sobrinos y que el problema no es Dámaso sino ella.

Adriana visitaba a Luisa en la cárcel para tratar de saber por qué guarda silencio y su amiga le confesaba que no es la mujer que ella cree que es y le pedía al carcelero que se lleve a la Salcedo.

Finalmente, Dámaso le confesaba a José Luis que sabía desde el primer día que Victoria le era infiel con él y que por eso ha regresado, para vengarse de su mujer por todo lo que le ha robado.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves 13 de noviembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano':

Avance del capítulo 295 de 'Valle Salvaje' del jueves 13 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis se encara con Victoria y le dice que no vuelva a mentar a sus hijos y ella le responde que quizás tenía que haberse casado con Mercedes y no con ella.

Matilde le confiesa a Bárbara que su tía Victoria es la responsable de todos los disgustos y que lo único que se le ocurre para poner fin a todo es marcharse del Valle y alejarse para siempre de la que fue su suegra. Después, Matilde opta por hablar con Atanasio sobre la situación de Matilde.

José Luis le recuerda a Dámaso que está en su casa y que no puede soltar por su sucia boca todo lo que le apetezca sin tenerle un mínimo de respeto y el desaparecido marido de Victoria se pregunta qué va a hacerle ante esa amenaza.

Por otro lado, José Luis le dice a Rafael que lo mejor para su hermano Alejo es que se olvide para siempre de Luisa y hacerle comprender que no puede seguir adelante con su relación y con su compromiso. Mientras, Alejo empieza a dudar de Luisa pero su hermano le hace ver que tiene que pensar en anteponer lo que quiere de verdad.

Pepa deja entrever a Adriana que su hermana Luisa no es como ella cree y que si es capaz de robar. Y Luisa termina por decirle a Alejo que nunca le ha querido y que solo se ha aprovechado de él para lograr que se olvide de ella. Por otro lado, Francisco confiesa que no le gusta nada Victoria y que no quiere ser el mayordomo de la Casa Grande.

Mercedes le dice a Dámaso que piensa cumplir la promesa que le dio a su hermana Pilara aunque eso suponga tener que ver todos los días a la persona que le quitó la vida y termina confesándole que fue Victoria.