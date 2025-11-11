Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del miércoles 12 de noviembre: la venganza de Dámaso y Adriana, en jaque

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria se encaraba con Mercedes por haberle dicho a Dámaso que ella y José Luis eran amantes cuando él todavía no se había marchado y Mercedes aseguraba que ella no ha dicho nada.

Pepa estaba desesperada por la situación de su hermana en la cárcel sin poder ayudarla mientras Francisco trataba de animarla asegurando que pronto volverá a casa con su hijo. Y Adriana trataba de saber si Luisa le contó algo a ella para que no revele a nadie.

José Luis dejaba claro a Rafael que no puede mover Roma y Santiago para tratar de sacar a Luisa de la cárcel porque sino el resto de habitantes de Valle Salvaje pensarán que todo vale en sus dominios. Además recalcaba que esa chica tendrá que pasar muchos años en prisión.

Alejo volvía a visitar a Luisa en la cárcel y ella le decía que cumplirá su condena mientras el Gálvez de Aguirre trataba de decirle que la va a sacar de allí porque ella no es culpable de nada pero ella insistía en que no es inocente y le pedía que se olvide de ella para siempre generando incertidumbre en él aunque Mercedes le dejaba claro que Luisa es incapaz de robar nada.

Francisco decía no poder más en su labor como mayordomo y Eva le dejaba claro que el problema es que no tiene voz de mando y se lo comen pero que tiene que imponerse delante de todos. Por su parte, Bárbara pillaba a Matilde y Atanasio besándose descubriendo su relación. Y después no dudaba en decírselo a Matilde.

Dámaso le contaba a Mercedes que ha hablado con Victoria sobre ella y que le ha contado algo que le ha sorprendido. Finalmente, Dámaso le dejaba claro a Victoria que sabía desde el principio su affaire con el duque y que por eso se marchó.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles 12 de noviembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano':

Avance del capítulo 294 de 'Valle Salvaje' del miércoles 12 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Matilde le pide a Bárbara que sea discreta sobre su relación con Atanasio porque como llegue a oídos de su tía Victoria podrían tener problemas. Y Bárbara llora porque Irene y Leonardo podrían estar casándose en ese mismo momento.

Dámaso no duda en preguntarle a Victoria quién era en realidad el padre de su hijo Gaspar pues piensa que no era él sino el duque y pone contra las cuerdas a su mujer.

Adriana le confirma a Matilde que está muy acertada con sus presentimientos sobre su hermana porque Luisa no está nada bien en prisión aunque han hecho saber que sí. Todo mientras Pepa las escucha al otro lado de la puerta. Y tras ello, Pepa no duda en encararse con Adriana para preguntarle por qué no le había contado nada de su hermana.

Por otro lado, Dámaso le deja caer a Alejo que es mejor no cabrear a su padre porque a las malas puede ser muy malo y el Gálvez de Aguirre trata de saber si tuvieron algún problema. También Rafael intenta saber si pasó algo entre ellos dos y no duda en preguntárselo a José Luis.

Mercedes le deja claro a Victoria que mientras ella siga en el Valle siempre habrá alguna guerra como la que mantiene con ella, con Matilde y con sus sobrinos y que el problema no es Dámaso sino ella.

Adriana visita a Luisa en la cárcel para tratar de saber por qué guarda silencio y su amiga le confiesa que no es la mujer que ella cree que es y le pide al carcelero que se lleve a la Salcedo.

Finalmente, Dámaso le confiesa a José Luis que sabía desde el primer día que Victoria le era infiel con él y que por eso ha regresado, para vengarse de su mujer por todo lo que le ha robado.