Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del martes 11 de noviembre: la verdad sobre Dámaso y un romance al descubierto

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio anunciaba a Eva y Amadeo que mientras encuentran a alguien para que ocupe el lugar de Isabel van a poner a alguien al mando.

Adriana no entiende por qué Luisa no cuenta la verdad de una vez por todas y Alejo tiene claro que está ocultando algo y está convencido de que tiene que ver con Tomás. Por su parte, Pepa trataba de saber cómo está su hermana y Adriana le mentía al decir que está bien.

Victoria le dejaba claro a Matilde que la va a pisotear como a una cucaracha y que no tiene ni dignidad para plantarle cara y que no le queda nada. Después Atanasio le decía a su amada que por muy duquesa que sea no puede hacer lo que quiere aunque Matilde le respondía que sí que puede y que siempre le aísla de todo lo que le importa. Y Bárbara también le decía a Matilde que tiene que plantar cara.

Rafael se sorprendía al descubrir que Dámaso se ganó la vida como terrateniente y él le dejaba claro que si hubiera comprado las tierras se habría quedado en el Valle pero su propietario no quiso vendérselas porque su padre habló con él y de un día para otro se echó atrás.

Dámaso hablaba con Mercedes y le contaba que cuando su hermana Pilara llegó al Valle ya estaba enferma pero el clima y el entorno le ayudaron a mejorar y trataba de saber qué ocurrió para que falleciera.

José Luis no dudaba en decirle a Alejo que no debería de fiarse de todo el mundo porque su apellido y su posición podrían ser golosos para cierta clase de gente que quiere sacar provecho de ellos.

Victoria le ofrecía a Dámaso que se hospede en el palacio y su marido le contestaba que es una propuesta tentadora pero que sino teme volver a sentir algo por él y ella le pedía que se controle. Y finalmente él le pedía que le mire a los ojos y le diga sino fue la amante del duque antes de que él se marchara.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 11 de noviembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano':

Avance del capítulo 293 de 'Valle Salvaje' del martes 11 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria se encara con Mercedes por haberle dicho a Dámaso que ella y José Luis eran amantes cuando él todavía no se había marchado y Mercedes asegura que ella no ha dicho nada.

Pepa está desesperada por la situación de su hermana en la cárcel sin poder ayudarla mientras Francisco trata de animarla asegurando que pronto volverá a casa con su hijo. Y Adriana trata de saber si Luisa le contó algo a ella para que no revele a nadie.

José Luis deja claro a Rafael que no puede mover Roma y Santiago para tratar de sacar a Luisa de la cárcel porque sino el resto de habitantes de Valle Salvaje pensarán que todo vale en sus dominios. Además recalca que esa chica tendrá que pasar muchos años en prisión.

Alejo vuelve a visitar a Luisa en la cárcel y ella le dice que cumplirá su condena mientras el Gálvez de Aguirre trata de decirle que la va a sacar de allí porque ella no es culpable de nada pero ella insiste en que no es inocente y le pide que se olvide de ella para siempre generando incertidumbre en él aunque Mercedes le deja claro que Luisa es incapaz de robar nada.

Francisco dice no poder más en su labor como mayordomo y Eva le deja claro que el problema es que no tiene voz de mando y se lo comen pero que tiene que imponerse delante de todos. Por su parte, Bárbara pilla a Matilde y Atanasio besándose descubriendo su relación. Y después no duda en decírselo a Matilde.

Dámaso le cuenta a Mercedes que ha hablado con Victoria sobre ella y que le ha contado algo que le ha sorprendido. Finalmente, Dámaso le deja claro a Victoria que sabía desde el principio su affaire con el duque y que por eso se marchó.