Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del lunes 10 de noviembre: Dámaso pone a Victoria contra las cuerdas

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes le preguntaba a Victoria que hará cuando José Luis le eche del palacio cuando anule su matrimonio tras el regreso de Dámaso.

Paralelamente, José Luis le dejaba claro a Victoria que puede estar tranquila porque Mercedes no se atreverá a hacer nada en contra de ellos por su propio bien y además aseguraba que tiene un as bajo la manga. Tras ello, Victoria le dejaba claro a Mercedes que no le haga perder el tiempo con amenazas y mentiras.

Después de que Adriana le cuente la situación que atraviesa Luisa en la cárcel y de que esta le confiese que fue ella quién robó la talla, Alejo pedía ir a verla para poder mostrarle todo su apoyo. Tras conseguirlo, Luisa le decía a su amado que su padre tiene razón y que ella no es digna para su familia y le pedía que se aleje de ella.

Pedrito le decía a Bárbara que si los padres de Leonardo se hubieran dignado a conocerla mejor la adorarían pero no le han dado ni un segundo. Asimismo, Matilde le recordaba a Bárbara que nunca es tarde para luchar por lo que uno quiere y que no debe renunciar a ello.

Victoria anunciaba a sus sobrinos que Isabel se ha marchado de Valle Salvaje y Adriana descubría que la aya le ha dejado una carta a su nombre en la que le cuenta todos los motivos de su marcha.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el lunes 10 de noviembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano':

Avance del capítulo 292 de 'Valle Salvaje' del lunes 10 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio anuncia a Eva y Amadeo que mientras encuentran a alguien para que ocupe el lugar de Isabel van a poner a alguien al mando.

Adriana no entiende por qué Luisa no cuenta la verdad de una vez por todas y Alejo tiene claro que está ocultando algo y está convencido de que tiene que ver con Tomás. Por su parte, Pepa trata de saber cómo está su hermana y Adriana le miente al decir que está bien.

Victoria le deja claro a Matilde que la va a pisotear como a una cucaracha y que no tiene ni dignidad para plantarle cara y que no le queda nada. Después Atanasio le dice a su amada que por muy duquesa que sea no puede hacer lo que quiere aunque Matilde le responde que sí que puede y que siempre le aísla de todo lo que le importa. Y Bárbara también le dice a Matilde que tiene que plantar cara.

Rafael se sorprende al descubrir que Dámaso se ganó la vida como terrateniente y él le deja claro que si hubiera comprado las tierras se habría quedado en el Valle pero su propietario no quiso vendérselas porque su padre habló con él y de un día para otro se echó atrás.

Dámaso habla con Mercedes y le cuenta que cuando su hermana Pilara llegó al Valle ya estaba enferma pero el clima y el entorno le ayudaron a mejorar y trata de saber qué ocurrió para que falleciera.

José Luis no duda en decirle a Alejo que no debería de fiarse de todo el mundo porque su apellido y su posición podrían ser golosos para cierta clase de gente que quiere sacar provecho de ellos.

Victoria le ofrece a Dámaso que se hospede en el palacio y su marido le contesta que es una propuesta tentadora pero que sino teme volver a sentir algo por él y ella le pide que se controle. Y finalmente él le pide que le mire a los ojos y le diga sino fue la amante del duque antes de que él se marchara.