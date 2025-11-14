Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del lunes 17 de noviembre: el vuelco con Dámaso y Victoria

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo se confesaba con Rafael y recuerda que él se ha enfrentado a todos por defender a Luisa y que despreció incluso su apellido y a su padre y no entendía por qué ahora ella no quiere saber nada de él. Además, Alejo pensaba que ha vivido una mentira.

Por su lado, Adriana trataba de saber por qué Pepa no le ha contado nada sobre Luisa ni por qué su amiga nunca le dijo que ya había robado anteriormente. Pepa le dejaba claro que si robó fue para poder alimentar a sus hermanos. Tras ello, Adriana visitaba a su amiga a la cárcel y esta terminaba confesando que fue Tomás quién robó la talla.

Victoria le confirmaba a Dámaso que si que tuvo algún escarceo con José Luis durante su matrimonio porque él tenía problemas con Pilara. Paralelamente, José Luis no dudaba en amenazar a Victoria diciéndole que o Dámaso se marcha de Valle Salvaje o tendrá que marcharse ella con él.

Mercedes insistía en decirle a Dámaso que Victoria le tenía engañado y que ella es capaz de matar como hizo con Pilara para salirse con la suya. Todo mientras Victoria piensa que está sola y que siempre que lo necesita José Luis le da de lado.

Bárbara aseguraba que está mejor y ya no sufre tanto por Leonardo justo cuando el joven regresaba junto a Irene mostrándose muy cómplices con las dudas de si se han casado o no.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el lunes 17 de noviembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano':

Avance del capítulo 297 de 'Valle Salvaje' del lunes 17 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Francisco se da cuenta de que Irene no está muy contenta tras su regreso con Leonardo y su tía Eva le advierte de que no debería tomarse tantas confianzas con la Gálvez de Aguirre.

Por su parte, Bárbara asegura que no hay mucho que hablar sobre el regreso de Leonardo e Irene mientras Matilde le dice que ha escuchado algo sobre ellos. Después, son los propios Irene y Leonardo los que quieren hablar con su amiga para ponerle al tanto de su viaje.

José Luis siente mucha frustración por no poder ayudar a Alejo ante la situación que atraviesa tras la detención de Luisa y propone apartarle de la Casa Pequeña una temporada.

Dámaso le pregunta a Victoria por su hijo Gaspar porque solo hablaba de él cuando era pequeño pero quiere saber en qué tipo de hombre se convirtió después y quiere saber toda la verdad. Además no duda en preguntarle por cómo está su relación con el duque y le deja claro que le gustaría estar con ella pero Victoria le pide que se marche.

Atanasio avisa a Matilde de que tiene que ir con cuidado con el duque y que por lo pronto no debería acudir a la Casa Pequeña tan a menudo para evitar sospechas. Y al verle por allí, Victoria se queda sorprendida.