Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del lunes 24 de noviembre: Dos posibles marchas y la condena de Luisa

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE. También acaba de ser nominada a los Premios Rose D'Or y además este jueves cumplía 300 capítulos.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara aseguraba que nunca debió preguntar cómo les fue en el viaje a Leonardo e Irene. Mientras, ellos no terminan de saber cómo acercarse a su amiga sin que sufra.

Victoria no dudaba en tratar de sonsacar a Pedrito toda la información posible sobre Atanasio y su relación con la gente que vive en la Casa Pequeña. Mientras, Matilde le confesaba a Bárbara que si su tía se entera de la relación que tienen les hará mucho daño a ambos.

Adriana trataba de seguir defendiendo a Luisa ante Alejo después de que el Gálvez de Aguirre haya tirado la toalla con la que era su amada. Y por su parte, Luisa frenaba a su amiga y le pedía que por favor deje de visitarla en prisión después de la visita inesperada que ha recibido.

Dámaso compartía con Mercedes la compra que ha hecho de unas tierras y le aseguraba que no ha de temer al duque. Y Victoria trataba de malmeter a Mercedes para evitar que se alíe con Dámaso para vengarse tanto de ella como de José Luis. Y para conseguirlo le decía que le va a hacer una oferta que no podrá rechazar.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el lunes 24 de noviembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano':

Avance del capítulo 302 de 'Valle Salvaje' del lunes 24 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Leonardo se encara con Matilde después de que ella le recrimine su actitud y cómo está haciendo daño a Bárbara aunque él no quiera.

Por su parte, Bárbara le reconoce a Leonardo que está pasando por un vía crucis desde que él e Irene regresaron del viaje y le cuestiona a Irene si sigue teniendo los mismos sentimientos por el joven tras el viaje.

Pepa le pregunta a Adriana por el estado de su hermana en la cárcel y ella le cuenta que le ha pedido ayuda a Atanasio para saber cómo sacar a Luisa de la cárcel y que pueda volver al Valle cuanto antes.

Mercedes trata de saber si a Dámaso le merece la pena todo lo que está haciendo para tratar de vengarse de Victoria y José Luis y le insta a que cuente toda la verdad.

Matilde propone a Atanasio iniciar una nueva vida fuera de Valle Salvaje. Y Rafael muestra su preocupación a Adriana sobre que todo lo que ha pasado con Luisa termine afectando a su bebé y que debería distraerse con otras cosas. Por si fuera poco, Atanasio le informa a Adriana de que podrían condenar a Luisa por sacrilegio.