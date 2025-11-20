Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del viernes 21 de noviembre: la artimaña de Dámaso contra Victoria

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE. También acaba de ser nominada a los Premios Rose D'Or y además este jueves cumplía 300 capítulos.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara le dejaba claro a Leonardo que la situación no es fácil ni para ella, ni para él ni tampoco para Irene y que no hay que complicar las cosas. Mientras Bárbara está hundida y reconoce que es difícil volver al pasado, Irene solo desea recuperar a su mejor amiga. Finalmente, los dos se sinceraban con su amiga sobre su viaje.

Matilde creía que a Atanasio no le hace mucha ilusión la boda y trataba de saber qué le ocurre. Después, Victoria sorprendía a Atanasio con un libro e intentaba averiguar de dónde lo ha sacado poniéndole contra las cuerdas.

Por su parte, Mercedes informaba a Rafael que don Eduardo, un gran amigo de Bernardo, les quiere ayudar a salir adelante y contribuir a su regreso. Y Alejo hablaba con su tía Mercedes para decirle que cree que le vendrá bien regresar a la Casa Grande tras el varapalo sufrido por la detención de Luisa y su rechazo aunque le iba a costar despedirse de la Casa Pequeña.

Atanasio avisaba a Adriana de las malas noticias que ha traído tras intentar averiguar lo que le puede pasar a Luisa tras declararse culpable del robo de la talla de Victoria. Mientras, Luisa le decía a su amiga que no se preocupe por ella porque está preparada para todo.

Dámaso no dudaba en encararse con José Luis dejándole claro que si ha tratado de besar a Victoria es porque a los ojos de Dios sigue siendo su esposa y no la suya. Y Victoria le recordaba a su primer esposo que José Luis va a ser consejero real y él le dejaba claro que lo será si quiere porque si habla todo se acabará y que tiene claro que el duque no podrá ejercer su poder contra él.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes 21 de noviembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano':

Avance del capítulo 301 de 'Valle Salvaje' del viernes 21 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara asegura que nunca debió preguntar cómo les fue en el viaje a Leonardo e Irene. Mientras, ellos no terminan de saber cómo acercarse a su amiga sin que sufra.

Victoria no duda en tratar de sonsacar a Pedrito toda la información posible sobre Atanasio y su relación con la gente que vive en la Casa Pequeña. Mientras, Matilde le confiesa a Bárbara que si su tía se entera de la relación que tienen les hará mucho daño a ambos.

Adriana trata de seguir defendiendo a Luisa ante Alejo después de que el Gálvez de Aguirre haya tirado la toalla con la que era su amada. Y por su parte, Luisa frena a su amiga y le pide que por favor deje de visitarla en prisión después de la visita inesperada que ha recibido.

Dámaso comparte con Mercedes la compra que ha hecho de unas tierras y le asegura que no ha de temer al duque. Y Victoria trata de malmeter a Mercedes para evitar que se alíe con Dámaso para vengarse tanto de ella como de José Luis. Y para conseguirlo le dice que le va a hacer una oferta que no podrá rechazar.