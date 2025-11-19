Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del jueves 20 de noviembre: el ultimátum de Dámaso y una verdad dolorosa

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE. También acaba de ser nominada a los Premios Rose D'Or y además este jueves cumple 300 capítulos.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana le pedía a Atanasio que averigüe qué le podría pasar a Luisa si la condenan por el robo de la talla de su tía Victoria y que lo lleve con discreción.

Matilde trataba de saber si Bárbara ha intentado entablar de nuevo una amistad con Irene y Leonardo y la Salcedo entre lágrimas le confesaba que por ahora prefiere estar sola para no sufrir.

Mientras, Leonardo insistía a Irene para que ambos sean sinceros y le cuenten toda la verdad sobre su viaje a Bárbara pero la Gálvez de Aguirre aseguraba que no quiere hacerle más daño a su amiga.

Por su parte, Pedrito ponía a Matilde en un aprieto al decirle que la nota muy rara y que cree que está ocultando algo. Mientras, Victoria se encaraba con Atanasio y le advertía de que no juegue con ella porque sabe perfectamente lo que está ocurriendo.

Alejo no entiende qué error ha podido cometer con Luisa para que le desprecie de esa manera porque hasta ahora él lo había dado todo por ella y no dudaba en hablar con Adriana.

Por último, Dámaso le advertía a Victoria que va a vivir siempre con el miedo de que de un momento a otro puede perderlo todo si él habla. Asimismo, Victoria aseguraba a José Luis que ha hecho todo lo posible por manipular a su marido hasta el punto de haber estado al borde de besarse con él dejando al duque sin entender nada.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves 20 de noviembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano':

Avance del capítulo 300 de 'Valle Salvaje' del jueves 20 de noviembre

En el próximo capítulo, Bárbara le deja claro a Leonardo que la situación no es fácil ni para ella, ni para él ni tampoco para Irene y que no hay que complicar las cosas. Mientras Bárbara está hundida y reconoce que es difícil volver al pasado, Irene solo desea recuperar a su mejor amiga. Finalmente, los dos se sincerarán con su amiga sobre su viaje.

Matilde cree que a Atanasio no le hace mucha ilusión la boda y trata de saber qué le ocurre. Después, Victoria sorprende a Atanasio con un libro e intenta averiguar de dónde lo ha sacado poniéndole contra las cuerdas.

Por su parte, Mercedes informa a Rafael que don Eduardo, un gran amigo de Bernardo, les quiere ayudar a salir adelante y contribuir a su regreso. Y Alejo habla con su tía Mercedes para decirle que cree que le vendrá bien regresar a la Casa Grande tras el varapalo sufrido por la detención de Luisa y su rechazo aunque le va a costar despedirse de la Casa Pequeña.

Atanasio avisa a Adriana de las malas noticias que ha traído tras intentar averiguar lo que le puede pasar a Luisa tras declararse culpable del robo de la talla de Victoria. Mientras, Luisa le dice a su amiga que no se preocupe por ella porque está preparada para todo.

Dámaso no duda en encararse con José Luis dejándole claro que si ha tratado de besar a Victoria es porque a los ojos de Dios sigue siendo su esposa y no la suya. Y Victoria le recuerda a su primer esposo que José Luis va a ser consejero real y él le deja claro que lo será si quiere porque si habla todo se acabará y que tiene claro que el duque no podrá ejercer su poder contra él.