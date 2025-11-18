Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del miércoles 19 de noviembre: la confesión de Victoria que lo cambia todo

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE. También acaba de ser nominada a los Premios Rose D'Or.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo se confesaba con Leonardo y le decía que considera que sacar a Luisa de la cárcel en la situación en la que se encuentra es prácticamente imposible.

Adriana no dudaba en hablar con Rafael y le preguntaba si él también está empezando a dudar de que Luisa no tenga algo que ver en el robo de la talla pues no le cuadra que ella lo confesara todo.

Mercedes pillaba a Matilde con telas para un vestido de novia y no tenía reparos en preguntarle si alguien se casa y ella le confirmaba que sí. Después, Bárbara avisaba a Matilde de que su tía Victoria pilló a Atanasio en la Casa Pequeña. Después era Victoria la que trataba de sonsacar a Matilde para qué son esas telas.

Mientras, Leonardo e Irene volvían a mostrar un momento cómplice entre ellos y Mercedes trataba de saber qué tal fue su viaje. Después, Leonardo le confesaba a Irene que quiere a Bárbara con toda su alma pero que al llegar de nuevo al Valle se siente culpable y le gustaría poderle contar la verdad de lo sucedido en su viaje.

Y después del rechazo de Victoria tras su beso, Dámaso confirmaba las sospechas de Mercedes y le proponía una alianza para acabar con los duques de Valle Salvaje.

Alejo le contaba a Mercedes que Luisa ha prohibido que vaya a visitarla a la cárcel. Finalmente, Pepa sorprendía a los guardias al decir que fue ella quién robó la talla de la duquesa para tratar de salvar a su hermana ante la grave situación que atraviesa.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles 19 de noviembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano':

Avance del capítulo 299 de 'Valle Salvaje' del miércoles 19 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana le pide a Atanasio que averigüe qué le podría pasar a Luisa si la condenan por el robo de la talla de su tía Victoria y que lo lleve con discreción.

Matilde trata de saber si Bárbara ha intentado entablar de nuevo una amistad con Irene y Leonardo y la Salcedo entre lágrimas le confiesa que por ahora prefiere estar sola para no sufrir.

Mientras, Leonardo insiste a Irene para que ambos sean sinceros y le cuenten toda la verdad sobre su viaje a Bárbara pero la Gálvez de Aguirre asegura que no quiere hacerle más daño a su amiga.

Por su parte, Pedrito pone a Matilde en un aprieto al decirle que la nota muy rara y que cree que está ocultando algo. Mientras, Victoria se encara con Atanasio y le advierte de que no juegue con ella porque sabe perfectamente lo que está ocurriendo.

Alejo no entiende qué error ha podido cometer con Luisa para que le desprecie de esa manera porque hasta ahora él lo había dado todo por ella y no duda en hablar con Adriana.

Por último, Dámaso le advierte a Victoria que va a vivir siempre con el miedo de que de un momento a otro puede perderlo todo si él habla. Asimismo, Victoria asegura a José Luis que ha hecho todo lo posible por manipular a su marido hasta el punto de haber estado al borde de besarse con él dejando al duque sin entender nada.