Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del martes 18 de noviembre: la alianza contra los duques y un sacrificio

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE. También acaba de ser nominada a los Premios Rose D'Or.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Francisco se daba cuenta de que Irene no estaba muy contenta tras su regreso con Leonardo y su tía Eva le advertía de que no debería tomarse tantas confianzas con la Gálvez de Aguirre.

Por su parte, Bárbara aseguraba que no hay mucho que hablar sobre el regreso de Leonardo e Irene mientras Matilde le decía que ha escuchado algo sobre ellos. Después, eran los propios Irene y Leonardo los que quieren hablar con su amiga para ponerle al tanto de su viaje.

José Luis sentía mucha frustración por no poder ayudar a Alejo ante la situación que atravesaba tras la detención de Luisa y proponía apartarle de la Casa Pequeña una temporada.

Dámaso le preguntaba a Victoria por su hijo Gaspar porque solo hablaba de él cuando era pequeño pero quiere saber en qué tipo de hombre se convirtió después y quiere saber toda la verdad. Además no dudaba en preguntarle por cómo está su relación con el duque y le dejaba claro que le gustaría estar con ella pero Victoria le pedía que se marchara.

Atanasio avisaba a Matilde de que tiene que ir con cuidado con el duque y que por lo pronto no debería acudir a la Casa Pequeña tan a menudo para evitar sospechas. Y al verle por allí, Victoria se quedaba sorprendida.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 18 de noviembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano':

Avance del capítulo 298 de 'Valle Salvaje' del martes 18 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo se confiesa con Leonardo y le dice que considera que sacar a Luisa de la cárcel en la situación en la que se encuentra es prácticamente imposible.

Adriana no duda en hablar con Rafael y le pregunta si él también está empezando a dudar de que Luisa no tenga algo que ver en el robo de la talla pues no le cuadra que ella lo confesara todo.

Mercedes pilla a Matilde con telas para un vestido de novia y no tiene reparos en preguntarle si alguien se casa y ella le confirma que sí. Después, Bárbara avisa a Matilde de que su tía Victoria pilló a Atanasio en la Casa Pequeña. Después es Victoria la que trata de sonsacar a Matilde para qué son esas telas.

Mientras, Leonardo e Irene vuelven a mostrar un momento cómplice entre ellos y Mercedes trata de saber qué tal fue su viaje. Después, Leonardo le confiesa a Irene que quiere a Bárbara con toda su alma pero que al llegar de nuevo al Valle se siente culpable y le gustaría poderle contar la verdad de lo sucedido en su viaje.

Y después del rechazo de Victoria tras su beso, Dámaso confirma las sospechas de Mercedes y le propone una alianza para acabar con los duques de Valle Salvaje.

Alejo le cuenta a Mercedes que Luisa ha prohibido que vaya a visitarla a la cárcel. Finalmente, Pepa sorprende a los guardias al decir que fue ella quién robó la talla de la duquesa para tratar de salvar a su hermana ante la grave situación que atraviesa.