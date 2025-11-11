Al descubierto lo que no se vio en 'La Revuelta' de la entrevista de Rosalía con Broncano sin cámaras

Rosalía puso patas arriba 'La Revuelta' este lunes con su primera visita al programa, que se tradujo en el liderazgo absoluto de David Broncano anotando su máximo histórico: 20,4% de share y 2.706.000 espectadores. Y uno de los momentos más comentados de la noche fue sin duda el inesperado sketch de apertura con el que el presentador dio la bienvenida a la cantante al teatro. Una escena sin precedentes que el programa ha desgranado a través de un making of exclusivo.

El espacio de TVE arrancó este lunes con una inesperada junta de vecinos en el bloque que limita con el Teatro Príncipe de Gran Vía. Una reunión extraordinaria encabezada por estrellas como Pedro Almodóvar, Carmen Machi, Manuela Carmena, La Zowi, Alexia Putellas o Javier Calvo, que tenía como principal orden del día la estancia de Rosalía en el bloque, o como Carmen Machi se refiere a ella: "la vecina del 5ºA".

'La Revuelta' muestra el making of de su sketch con Rosalía plagado de estrellas

La escena, que no tardó en viralizarse en redes, culmina con la intérprete de 'Berghain' irrumpiendo en el portal del edificio para acabar siendo escoltada por David Broncano al teatro y arrancar su entrevista en 'La Revuelta'. Y el programa no ha dudado en mostrar en sus redes cómo fue el proceso de creación de la aplaudida escena, mostrando en un vídeo publicado en X la lectura de guion capitaneada por Pedro Almódovar con todas las estrellas invitadas.

Un poco de previa comentando la jugada pic.twitter.com/6BYvYqc8qo — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 11, 2025

"Con más drama, pero con menos prisa", se le escucha al cineasta pedir a Carmen Machi en un punto de la reunión pidiéndole que repita su frase de la escena. A su vez, también se puede ver cómo el director de cine toma los mandos creativos del sketch sugiriendo un cambio en su frase final dirigida al presentador, cambiando "el bobo del bombo" por "el tonto del bombo".

En el making of se puede ver a Rosalía repasando el escrito sentada junto a Joan Pradells y La Zowi, para más tarde mostrar las escenas detrás de cámaras de cómo se grabó la escena final en la que aparece por las escaleras del edificio con maleta en mano anunciando, para desgracia de sus vecinos, que se tiene que ir de viaje. Concretamente al plató de 'La Revuelta', donde protagonizó este lunes la entrevista más seguida de la historia del programa en TVE.

Con bizcocho casero de la cantante, risas, anécdotas, una actuación acapella e incluso un pulso con el presentador, la primera visita de Rosalía al espacio de entrevistas de La 1 se tradujo en un éxito total, arrebatando el liderazgo habitual de 'El Hormiguero', que sacó la artillería pesada para hacer frente al reclamo de la artista catalana con la primera entrevista a Andy Morales tras la ruptura de Andy y Lucas.