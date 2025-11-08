8 películas de estreno que ver el fin de semana del 14 al 16 de noviembre en Netflix, Prime Video o Movistar Plus+

Ahora que ya llega el frío y las lluvias a casi toda la península, se nos presenta un fin de semana perfecto para hacer maratones de películas en casa. Como ya avisamos, empiezan a llegar las historias navideñas a las plataformas de streaming. De hecho, Netflix nos trae la primera gran propuesta del año con 'Una Navidad ex-cepcional', que cuenta con las estrellas de los 90 Alicia Silverstone y Melissa Joan Hart como protagonistas. ¿Necesitamos saber el argumento? ¡Para nada! Ya solo con ellas, la película está vendida en nuestro salón.

Disney Plus también se apunta a la temporada navideña con 'Una Navidad muy Jonas Brothers'. Una especie de 'Spice World: La película' pero con los míticos hermanos recorriendo media Europa para poder llegar a casa para Nochebuena. Una historia clásica pero que funciona, porque es inofensiva y nos hace volver a creer en estas fiestas. Al igual que películas como 'Ponte en mi lugar de nuevo' que, aunque no es navideña, sí que es una comedia de esas que nos hacen terminar la historia con una sonrisa dibujada en la cara (y encima trayendo de vuelta a Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan). O 'Cualquiera menos tú', una de las comedias más taquilleras de los últimos años, con Glen Powell y Sydney Sweeney. Y si con eso no tenemos suficiente... ojo que llega a Netflix 'Mango', una película danesa que transcurre en una finca de mangos... ¡En Málaga!

Una Navidad ex-cepcional

Sinopsis: Kate y Everett, una pareja separada, intentan celebrar una última Navidad juntos con sus hijos antes de su divorcio. Sin embargo, la nueva novia del marido se une a las festividades, provocando tensión y caos durante las fiestas.

Por fin empiezan a llegar las nuevas películas de Navidad. Y aceptémoslo: lo estábamos deseando, ¿verdad que sí? Prime Video ya comenzó con 'Buscando a Joy', de Tyler Perry. Ahora le toca el turno a Netflix, que siempre tiene varias en la recámara. La primera de ellas, 'Una Navidad ex-cepcional', protagonizada por una recuperada Alicia Silverstone, compartiendo reparto con Oliver Hudson. Pero es que no solo está Silverstone como representante de los 90, sino también Melissa Joan Hart. Sí, 'Sabrina, la bruja adolescente'. ¿Necesitamos más datos para rendirnos ante esta nueva propuesta navideña de la plataforma? Hay que ponerse las pilas para llegar con los deberes hechos antes de que comience diciembre, y este es un perfecto punto de partida para volver a la ambientación navideña en nuestras casas.

El reparto lo completan Jameela Jamil ('The Good Place') y Pierson Fodé, y prometen caos navideño por doquier. Es decir, guerra de ex-novios, cenas que salen mal, tensión y mucha magia navideña. "Tienes química con las personas, pero también puedes crearla si están en la misma página", contó Oliver Hudson para People Magazine. "Tuvimos conversaciones muy agradables antes del rodaje y nos reunimos cuando estábamos en Toronto para trabajar en el guion y los diálogos. Incluso esos breves momentos en los que pudimos conocernos un poco fueron suficiente chispa para crear algo".

Plataforma: Netflix

Juego de niños

Sinopsis: Brian acaba de ser despedido de su trabajo, y se convierte en un padre que se queda en casa. Acepta una invitación para jugar de otro padre, que resulta ser un bala perdida.

Alan Ritchson es uno de esos valores seguros de Prime Video, gracias a su serie 'Reacher', una de las más vistas de la plataforma. Con una tercera temporada que mantuvo el éxito de sus predecesoras, el popular actor da el salto a una comedia de acción que protagoniza junto al cómico Kevin James. Y, por supuesto, promete ser una de esas películas que se convierte en un auténtico éxito. Y es que una simple cita de juegos entre dos padres acabará con persecuciones y explosiones. Ritchson sigue demostrando su versatilidad y quiere afianzarse en este tipo de comedias de acción donde pueda reírse de sí mismo.

"Todo el mundo conoce a Alan como el tipo duro que reparte golpes, pero yo quería darle la vuelta a eso y mostrarle al mundo lo increíblemente gracioso que es", explicó Luke Greenfield, director de la película, en una entrevista para Entertainment Weekly. ¿Conseguirá despegar su carrera como ya hiciera Schwarzenegger, mezclando acción dura con películas más de comedia?

Plataforma: Prime Video

Guillermo Tell

Sinopsis: En 1307, las fuerzas austriacas oprimen al pueblo suizo. Guillermo Tell juró no volver a usar la violencia tras su paso por las Cruzadas, pero se ve obligado a unirse a la rebelión para detener el derramamiento de sangre. Como castigo, el gobernador Gessler obliga a Tell a disparar una manzana sobre la cabeza de su hijo Walter, de lo que saldrá ileso por sus habilidades con la ballesta. Gessler hace cautivos a Tell y a la princesa Bertha de Habsburgo, que rápidamente escapan. Tell regresa para liderar una rebelión contra los invasores austriacos, buscando venganza tras el saqueo de su ciudad y la muerte de su esposa.

Esta superproducción dirigida por Nick Hamm recupera la historia del ballestero más famoso no solo de Suiza, sino casi de toda Europa. Claes Bang, al que ya vimos dando vida a Drácula en la serie de los creadores de 'Sherlock' en Netflix, da vida a Tell, con fuerza y presencia. Junto a él, encontramos a Connor Swindells ('Sex Education'), Ellie Bamber ('Animales nocturnos') y Golshifteh Farahani ('Invasión'). Un mito fundacional de la independencia suiza que, junto a William Wallace o Robin Hood, se ha convertido en símbolo de la resistencia. Porque recordemos que fue obligado a disparar una ballesta contra una manzana sobre la cabeza de su hijo. Fuerte, ¿verdad?

La fotografía de los espectaculares paisajes suizos añade una capa más a este nuevo acercamiento al mito suizo. Aunque no acaba de dar en el blanco al hablarnos sobre lo que supuso este personaje en la historia del país, y se queda muy en la superficie.

Plataforma: Movistar Plus+

Una Navidad muy Jonas Brothers

Sinopsis: Tres famosos hermanos corren contrarreloj y se enfrentan a desafíos cada vez mayores durante un caótico viaje de Londres a Nueva York, desesperados por llegar a casa a tiempo para Navidad con sus seres queridos.

Las películas navideñas siempre nos gustan. Siempre son divertidas. Sobre todo cuando se trata de unos protagonistas que, por azares del destino, son incapaces de llegar a casa por Navidad. Y si esos protagonistas resultan ser los Jonas Brothers, más divertido aún, ¿no? Pese a que su tiempo ya pasó como estrellas Disney infantiles, los tres supieron reciclarse, volver al mundo de la música por todo lo alto... e incluso meterse en el mundo de la interpretación de nuevo, sobre todo Nick Jonas. Aquí vuelven a demostrar la química que tienen juntos, en una divertida historia navideña sobre la importancia familia y de mantenerse unidos.

La película navideña cuenta con un reparto que incluye a Kevin, Joe y Nick Jonas, los tres hermanos, que se interpretan a sí mismos; Chloe Bennet (Lucy),Billie Lourd (Cassidy), Laverne Cox (Stacy), KJ Apa (Gene) y Jesse Tyler Ferguson (Santa). "Sus fans, que ahora tienen entre 24 y 40 años, pueden ver esta película navideña de Disney con sus sus hijos o sus sobrinas y sobrinos", dijo Justin Tranter, colaborador habitual de los hermanos, en una entrevista para Esquire.

Plataforma: Disney Plus

Ponte en mi lugar de nuevo

Sinopsis: La historia se desarrolla años después de que Tess y Anna sufrieran una crisis de identidad. Anna tiene ahora una hija propia y una futura hijastra. Mientras se enfrentan a los innumerables desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que la venganza puede ser dulce.

'Ponte en mi lugar' es un clásico de Disney de comienzos de los 2000. Las historias de intercambio de cuerpos siempre funcionan bien, porque dan lugar a situaciones surrealistas y divertidas. Pero claro, hay que hacerlo bien, o puedes caer en el ridículo muy fácilmente. Nadie contaba con una secuela porque tampoco hacía falta, ¿no? Pero desde que Jamie Lee Curtis ganara el Oscar por 'Todo a la vez en todas partes' no ha parado de trabajar, pero también tiene algo que ver su 'Halloween' de 2018, donde recuperó a Laurie Strode y fue un bombazo en taquilla. Al igual que Lindsay Lohan, recuperada por Netflix, y que está viviendo una segunda juventud. Las dos actrices funcionan perfectamente (ya lo hicieron en la película original) y lo demuestran una vez más en esta secuela que, contra todo pronóstico, es buena y muy entretenida.

De hecho, en webs como Filmafinnity tiene más nota media que su predecesora. Vuelven actores como Chad Michael Murray, y tenemos dos nuevas incorporaciones, que dan vida a la hija del personaje de Lindsay Lohan y su hijastra: Julia Butters y Sophia Hammons.

Plataforma: Disney Plus

Mango

Sinopsis: Lærke, una ambiciosa directora de hotel, es enviada a Málaga para desarrollar un hotel en la finca de mangos de Alex. Su hija se une, esperando unas vacaciones poco comunes. Pero entre Lærke y Alex surgen sentimientos inesperados que les obligan a tomar decisiones que cambiarán sus vidas.

Málaga está de moda entre las plataformas de streaming. Primero le tocó el turno a Prime Video con su serie 'La novia', donde la familia de Robin Wright viajaba a su finca del sur de España a desconectar de la ajetreada vida de Londres. Ahora le toca a Netflix, con esta película danesa, comedia romántica al uso, que también nos lleva a la popular ciudad andaluza para deleitarnos con sus paisajes. Eso sí, con una premisa curiosa: una directora de hotel viaja a Málaga a conocer una finca de mangos. No pensamos que veríamos esa historia en nuestro país, ¿verdad?

Dirigido por Mehdi Avaz, este filme ya se ha situado cómodamente en el top5 de lo más visto en nuestro país. Protagonizada por Josephine Park y Dar Salim, encontramos presencia española con la actriz Sara Jiménez, a la que hemos visto en 'Julieta' de Pedro Almodóvar, o en la serie 'Cuéntame cómo pasó'.

Plataforma: Netflix

Cualquiera menos tú

Sinopsis: Bea y Ben parecen la pareja perfecta, pero tras una increíble primera cita sucede algo que enfría su fuerte atracción, hasta que se encuentran inesperadamente en una boda en Australia. Obligados a verse, y a pesar de su rechazo mutuo, por conveniencia para ambos deciden fingir que son una pareja.

Una de las comedias románticas más taquilleras de los últimos 20 años. Con dos estrellas en ciernes como Sydney Sweeney, a la que conocimos en 'Euphoria' y 'The White Lotus', y Glen Powell, que brilló en 'Top Gun Maverick'. Un enemies to lovers de manual que funciona como un reloj. Sobre todo gracias al carisma de sus dos protagonistas, que hacen una pareja perfecta. Aunque no inventa nada, se volvió un fenómeno absoluto entre la gen z, y nos volvió a traer a Natasha Bedingfield y su 'Unwritten'. Hoy en día no se puede desestimar el poder absoluto que guarda TikTok. Si triunfas en esa red, tienes la mitad de la promoción hecha.

Ambos protagonistas ya están confirmando su carrera meteórica en Hollywood. Glen Powell está llamado a ser el heredero de Tom Cruise, mientras que Sydney Sweeney no pasa por su mejor momento, sobre todo por su discurso muy cercano al partido republicano estadounidense. Pese a ello, es una de las actrices más famosas de la actualidad.

Plataforma: Netflix

Twisters

Sinopsis: Kate Cooper, una excazadora de tormentas perseguida por un devastador encuentro con un tornado durante sus años universitarios; ahora estudia los patrones de tormentas en las pantallas de forma segura en la ciudad de Nueva York. Su amigo Javi la atrae de regreso a las llanuras abiertas para probar un nuevo e innovador sistema de seguimiento. Allí, se cruza con Tyler Owens, encantador e imprudente superestrella de las redes sociales que disfruta publicando sus aventuras, persiguiendo tormentas con su estridente equipo, cuanto más peligroso, mejor.

Glen Powell, como hemos dicho antes, es ya una estrella de Hollywood, guste o no. Lo ha intentado, y sigue intentándolo cada día, con toda la fuerza de la que es capaz. Y al final lo ha conseguido. Porque cuando tienes un padrino como Tom Cruise, y formas parte de una de las películas más taquilleras de la historia, todo parece más fácil, ¿verdad? Esta secuela legado de 'Twister' recupera el espíritu de la original, pero con mejores efectos especiales (y eso que los originales son muy buenos), un poco más de humor y un grupo de personajes a la caza de nuevos huracanes. Y aunque Glen Powell no es realmente el protagonista (Daisy Edgar-Jones tiene ese honor), roba cada escena en la que aparece, demostrando por qué el star system está obsesionado con él.

Una película de acción y aventuras sin pretensiones que funciona como un reloj, aunque palidece un poco en comparación con la original. Aquí todo está demasiado calculado, demasiado medido. Y la primera película, dirigida por Jan de Bont, tenía más alma, más naturalidad... y dos portentos de la interpretación como Bill Paxton y Helen Hunt.

Plataforma: Netflix