'Una nueva vida', avance del capítulo del domingo 5 de octubre: la noticia que lo cambia todo para Ferit y una detención

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 21 de septiembre a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la segunda temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Ferit hacía todo lo posible por salvar la vida de Kazim y le llevaba lo más rápido posible al hospital. Kazim se encontraba en cuidados intensivos y su familia estaba muy preocupada por él.

Ferit no comprendía cómo su propio padre es el culpable de lo sucedido, pero prometía protegerle y ayudarle a escapar. Kazim le contaba a sus hijas que Orhan había encargado que le maten y les suplicaba que hagan justicia.

Orhan lo tenía todo preparado para huir gracias a Ferit y a Gülgün, pero su futuro daba un giro inesperado con la aparición de Seyran en el último momento.

¿Pero qué va a pasar este domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del vigésimo episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 56 (2x20) de 'Una nueva vida'

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Seyran avisa a la policía para que detengan a Orhan y él suplica que le dejen en libertad. Ferit promete a su padre sacarle de prisión lo antes posible.

Pelin recibe una llamada de Serter y se pone muy nerviosa. Acaba teniendo que ir al hospital y allí confiesa a su madre y prima que el padre de su hijo podría ser Serter y no Ferit como todos pensaban hasta ahora.

Halis aparece en comisaría y trata con desprecio a su propio hijo. Decide no ayudarle para que madure, a pesar de que Orhan le ruega que haga algo porque no sobrevivirá en la cárcel.

Kazim se recupera en el hospital, pero no siente una de sus piernas. Además, haber estado al borde de la muerte le hace recapacitar y asegura a su familia que va a cambiar.

Ferit pide a Seyran que retiren la denuncia, ya que es la única manera de salvar a Orhan. Ella hace todo lo posible, pero Kazim se niega.