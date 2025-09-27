'Una nueva vida', avance del capítulo del domingo 28 de septiembre: Una vida en peligro y una huida

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 21 de septiembre a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la segunda temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Kaya confesaba a Halis que su madre tiene doble personalidad y le echaba en cara haberles abandonado durante tantos años.

Seyran se buscaba la vida como puede y aceptaba un trabajo disfrazada de payaso en un centro comercial. Lo que no se imaginaba es que vería a Ferit comiendo y divirtiéndose con otra mujer.

Pelin creía que se casaría con Ferit al estar embarazada, pero se daba cuenta de que ya no la quiere. Además, le montaba una nueva escena de celos y Ferit acababa muy enfadado. Además, Ferit quería crear una colección de joyas con su propio nombre.

Orhan ordenaba que raptaran a Kazim y este acababa gravemente herido. Ferit conseguía encontrarle, pero quizá ya era demasiado tarde.

¿Pero qué va a pasar este domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del décimo noveno episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 55 (2x19) de 'Una nueva vida'

Ferit en 'Una nueva vida'

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Ferit hace todo lo posible por salvar la vida de Kazim y le lleva lo más rápido posible al hospital. Kazim se encuentra en cuidados intensivos y su familia está muy preocupada por él.

Ferit no comprende cómo su propio padre es el culpable de lo sucedido, pero promete protegerle y ayudarle a escapar. Kazim cuenta a sus hijas que Orhan ha encargado que le maten y les suplica que hagan justicia.

Orhan lo tiene todo preparado para huir gracias a Ferit y a Gülgün, pero su futuro da un giro inesperado con la aparición de Seyran en el último momento.