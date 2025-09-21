'Una nueva vida', avance del capítulo de hoy domingo 21 de septiembre: Kazim, entre la vida y la muerte

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 21 de septiembre a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la segunda temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Ferit tendía una trampa a Seyran para dejarla en mal lugar delante de la prensa, pero ella se mostraba fuerte ante él y aseguraba que seguirá adelante.

Gülgün se sentía avergonzada con su hijo. Cree que no tiene dignidad y le echaba de casa por lo mal que ha tratado a Seyran. Ferit quería que su abuelo se sienta orgulloso de él y trabajar en su empresa.

Pelin seguía insistiendo en que quiere formar una familia y casarse con Ferit. Nükhet finalmente se casaba y Kaya rompía a llorar. Estaba muy afectado y decía que no puede más.

Sefika confesaba a Gülgün y Seyran que Latif es quién realmente ha hecho los diseños de la gran marca Halis Korhan.

¿Pero qué va a pasar este domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del décimo octavo episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 54 (2x18) de 'Una nueva vida'

Kazim y Seyran en 'Una nueva vida'

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Kaya confiesa a Halis que su madre tiene doble personalidad y le echa en cara haberles abandonado durante tantos años.

Seyran se busca la vida como puede y acepta un trabajo disfrazada de payaso en un centro comercial. Lo que no se imaginaba es que vería a Ferit comiendo y divirtiéndose con otra mujer.

Pelin creía que se casaría con Ferit al estar embarazada, pero se da cuenta de que ya no la quiere. Además, le monta una nueva escena de celos y Ferit acaba muy enfadado. Además, Ferit quiere crear una colección de joyas con su propio nombre.

Orhan ordena que rapten a Kazim y este acaba gravemente herido. Ferit consigue encontrarle, pero quizá ya sea demasiado tarde.